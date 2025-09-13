Depuis l'accession du Président de la République à la magistrature suprême, plus précisément avec la mise en place du processus du 25 juillet 2021, la Tunisie s'est remise au travail grâce à la concrétisation progressive, mais résolue, des différents points du programme présidentiel pour la réalisation du développement global et durable.

Tout en reconnaissant que les divers points de ce projet sont aussi importants et vitaux les uns que les autres, il est utile de mentionner l'intérêt majeur accordé par le Chef de l'Etat à la réalisations des grands projets dont bon nombre sont bloqués, pourtant synonymes d'amélioration des conditions de vie des citoyens dans toutes les régions du pays.

D'ailleurs, à la fin du mois d'août dernier, en recevant le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, le Président Kaïs Saïed a pu faire le point sur l'état d'avancement de nombreux chantiers, plus particulièrement ceux liés aux infrastructures de base, dont on cite plus précisément les établissements hospitaliers et le réseau routier dans les zones de l'intérieur de la Tunisie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et encore une fois, le Chef de l'Etat a fait le constat de l'existence, outre les lenteurs et les défaillances administratives, de certains obstacles qui entravent la mise en oeuvre desdits projets prouvant des manoeuvres délibérément orchestrées par certaines forces occultes et autres lobbyistes rêvant d'un retour en arrière.

Il faut dire, à ce propos, que plusieurs projets sont bloqués depuis plusieurs années, faute de réalisation des études de faisabilité qui font du surplace voire maintenues à la case départ, alors que les fonds sont déjà alloués, faisant perdre un temps énorme à la dynamique économique.

Conscient qu'il n'y a plus de temps à perdre, le Président de la République a réitéré sa conception consistant à remplacer les responsables défaillants par de jeunes diplômés, même sans préparation, dans la mesure où ces derniers, mus par leur sens aigu du patriotisme, sont pleins de bonne volonté en vue d'assumer des responsabilités au bénéfice du pays.

En effet, une fois qu'ils auront acquis l'expérience recherchée, ces jeunes diplômés seront aptes à participer avec dévouement à la bataille de libération nationale et dans le processus irréversible de construction de la Tunisie nouvelle.

Rappelons, également, la 5e réunion périodique du Comité des grands projets tenue tout récemment, soit la mi-juillet 2025, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, ayant permis d'assurer le suivi de l'état d'avancement de plusieurs projets stratégiques et prioritaires dans les secteurs de la santé, des transports, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Outre le point sur l'évolution de plusieurs projets publics d'envergure, en l'occurrence l'hôpital régional de Sbeïtla dans le gouvernorat de Kasserine, l'École nationale d'ingénieurs de Bizerte, ainsi que le port en eaux profondes et la zone logistique d'Enfidha, la réunion a constitué une réelle opportunité pour discuter des difficultés rencontrées au cours de la mise en oeuvre de ces projets et des solutions à adopter pour garantir leur réalisation dans les délais prévus.

Il faut reconnaître que la réalisation de ces projets est susceptible de contribuer à la promotion du développement régional, stimuler la croissance économique et renforcer la justice sociale, ce qui est en cohésion avec les orientations du Président de la République, Kaïs Saïed, visant à favoriser l'investissement et à créer des opportunités d'emploi.

Il est évident, en fin de compte, que l'implication des divers mécanismes de l'Etat à tous les niveaux, central, régional et local, ne peut que servir les citoyens en levant les obstacles auxquels peuvent être confrontés aussi bien les particuliers que les investisseurs.