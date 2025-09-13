Tunisie: Coopération franco-tunisienne - Signature de trois conventions de financement

Dans les domaines de l'eau, de l'inclusion sociale et de l'Emploi

Trois conventions de subvention ont été signées, hier, entre les autorités tunisiennes et l'Agence française de développement (AFD) dans trois domaines clefs, à savoir l'accès à l'eau, l'emploi et l'inclusion sociale.

Ces conventions de financement dont le montant global s'élève à 54,5 millions d'euros ont été signées en marge d'un déplacement en Tunisie de Philippe Orliange, directeur exécutif des Géographies de l'AFD.

S'exprimant après la signature de ces conventions lors d'une rencontre avec la presse locale, Philippe Orliange a souligné l'importance des secteurs concernés notamment en tant que secteurs prioritaires pour la Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

«Ces financements n'ont de sens que par leur mise en oeuvre effective, car ce sont les résultats sur le terrain qui traduisent notre ambition commune : répondre aux besoins essentiels, préparer l'avenir et construire un développement durable», a-t-il encore souligné réaffirmant ainsi la volonté de l'AFD de demeurer un partenaire de confiance, à l'écoute des besoins de la Tunisie et de sa population, pour un développement durable et partagé.

Ces nouveaux partenariats s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du soutien de l'Agence aux priorités de la Tunisie et portent sur l'autonomisation économique des populations vulnérables, la sécurisation de l'accès à l'eau potable et le renforcement de la formation professionnelle des jeunes Tunisiens, précise un communiqué de l'AFD.

La cérémonie officielle de signature s'est tenue au Ministère de l'Économie et de la Planification, en présence de Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie et de la Planification, de Abdelhamid Mnajja, PDG de la Sonede, ainsi que de SE Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie.

Afin d'améliorer l'approvisionnement en eau potable des principaux pôles urbains tunisiens, l'AFD a signé avec la Sonede des conventions de financement complémentaires pour deux projets structurants d'infrastructure hydraulique. Il s'agit d'apporter des financements additionnels de 12 M€ et 30 M€ pour renforcer respectivement le système d'adduction d'eau du Cap Bon - Sahel - Sfax et la sécurisation du Grand Tunis.

Par ailleurs, une subvention additionnelle de 0,5 M€ est accordée pour la finalisation du schéma directeur de l'eau potable du Grand Tunis. Cofinancé avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), le projet du Grand Tunis porte désormais l'engagement total de l'AFD à 68 M€.

Concrètement, ces financements serviront notamment à construire de nouvelles stations de traitement d'eau (à Kalaâ Kébira et Béjaoua) et des réservoirs, ainsi qu'à poser des conduites supplémentaires, afin d'augmenter la capacité du réseau et sa fiabilité.

Ainsi, près de 6 millions de Tunisiens (environ la moitié de la population du pays) bénéficieront directement de ces investissements qui répondent à des enjeux stratégiques majeurs : valoriser les excédents en eau du Nord, accompagner la hausse de la demande dans les zones urbaines et préserver les nappes phréatiques des régions intérieures, précise la même source.

L'AFD a, en outre, accordé un appui budgétaire de 5 millions d'euros à la Tunisie pour soutenir l'inclusion économique des ménages les plus vulnérables. Ce financement alimente le Programme d'autonomisation économique des catégories pauvres et à revenus limités et des personnes handicapées piloté par le ministère tunisien des Affaires sociales, poursuit le communiqué rappelant que ce programme, créé en 2022, soutient les projets d'entrepreneuriat, portés par les personnes les plus vulnérables à travers des subventions et un accompagnement personnalisé à la création d'activités génératrices de revenus.

Le troisième financement signé vise à renforcer le secteur de la formation professionnelle en Tunisie et à promouvoir la mobilité professionnelle des jeunes Tunisiens. Ce nouveau projet, doté de 7 M€ (cofinancés par l'AFD à hauteur de 5 M€ et par le Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour 2 M€), répond directement au défi du chômage des jeunes qui frappe 37,7 % des 15-24 ans en Tunisie.

Il s'inscrit dans le cadre de la coopération franco-tunisienne en matière de migration et de développement des compétences, souligne le communiqué.

Concrètement, le projet financera la modernisation de deux centres de formation pilotes -- le Centre sectoriel d'Outillage de Sousse et le Centre sectoriel de Mécanique générale de Grombalia -- afin d'en faire des centres d'excellence, selon la même source.