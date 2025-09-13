Tunisie: La voie du succès, la voix de la raison

ENCORE une fois, la Tunisie et l'Egypte donnent l'exemple en matière de coopération bilatérale. Une coopération qui dépasse désormais les bonnes intentions et les déclarations les plus optimistes pour atteindre les chiffres qui parlent un nouveau langage, celui de milliards de dollars, un volume d'échanges commerciaux à atteindre entre les deux pays d'ici à cinq ans.

Le chiffre a été fourni par Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, Cheffe du gouvernement, dans son allocution devant les participants au Caire à la 18e session de la haute commission mixte tuniso-égyptienne. Cette instance censée réguler la coopération tuniso-égyptienne dans toutes ses formes est de retour après une malheureuse absence durant la décennie noire du fait de l'obéissance des gouvernements à Tunis, à l'époque, à des agendas n'ayant aucun rapport avec les intérêts des deux peuples frères.

Aujourd'hui, grâce au processus salvateur du 25 juillet marqué, notamment, par le retour de la diplomatie tunisienne à ses fondamentaux, Le Caire et Tunis se sont retrouvés comme au bon vieux temps quand ils montraient aux peuples arabes et africains la voie à suivre. En appliquant une constante fondamentale chère aux Tunisiens et aux Egyptiens, celle de s'abstenir et de s'interdire de donner des leçons aux autres et aussi de refuser d'en recevoir de la part de n'importe quelle nation.

Tout en continuant à soutenir vigoureusement les causes justes, en premier celle du peuple palestinien frère, et en dénonçant fermement toutes les formes d'atteinte à la liberté et à la dignité des peuples dans le monde, plus particulièrement en Afrique et dans les pays de l'Amérique latine où le vent de la liberté et de l'épanouissement est étouffé par ceux qui n'arrivent pas, toujours, à comprendre que la liberté n'a pas de frontières et que la dignité est un bien commun à l'humanité tout entière.

Grâce aux directives clairvoyantes du Président Kaïs Saïed, à son engagement renouvelé quotidien aux côtés des combats pour la liberté et aussi grâce à sa vision prospective qui considère que l'Afrique doit revenir aux Africains et que les pays arabes sont dans l'obligation de se prendre en charge et de se libérer des illusions, la Tunisie du 25 juillet est en droit de se targuer d'avoir choisi pour son peuple et également pour les peuples arabes et africains la voie du succès et la voix de la raison et de l'excellence.