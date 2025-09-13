Tunisie: Transport scolaire et universitaire - La flotte devrait connaître une hausse de 20 %

À l'occasion de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2025-2026, le ministère des Transports a annoncé un plan spécial en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre. Objectif : assurer la disponibilité des flottes et améliorer le transport scolaire et universitaire grâce à un programme de maintenance et de renouvellement des véhicules.

Selon les prévisions, le nombre d'élèves et d'étudiants transportés devrait augmenter de 10 % par rapport à la saison précédente. Le nombre d'abonnés progressera d'environ 6 %.

2 743 bus dédiés au transport scolaire et universitaire

Au total, 2 170 lignes de bus seront réservées aux élèves et étudiants, sur 3 133 lignes couvrant l'ensemble du territoire.

La flotte scolaire et universitaire sera portée à 2 743 bus, contre 2 497 l'année passée, représentant environ 65 % de la flotte nationale disponible.

Transtu : forte amélioration de la disponibilité

La Transtu prévoit une hausse de 53 % de la disponibilité de ses bus, atteignant environ 750 véhicules. Pour le transport scolaire et universitaire, l'offre progressera de 20 %, une augmentation significative par rapport à la précédente rentrée.

Entreprises régionales : taux de disponibilité à 69 %

Le taux de disponibilité global des entreprises régionales atteindra 69 %. Leur flotte dédiée au scolaire et universitaire bénéficiera d'une hausse de 6 %, renforçant la couverture dans les gouvernorats.

Réseau ferroviaire et trains électriques

Côté ferroviaire, la Compagnie des Transports de Tunis (Transtu - métro et TGM) mettra à disposition 60 rames, contre 56 l'an dernier.

La SNCFT alignera 14 trains électriques, contribuant à absorber la hausse attendue du nombre de passagers.

Un objectif : une rentrée fluide et sécurisée

Le ministère des Transports affirme que ces mesures visent à garantir une rentrée dans les meilleures conditions, en réduisant les difficultés rencontrées par les usagers et en améliorant la qualité du service de transport public.