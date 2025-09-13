Tunisie: Transport scolaire et universitaire - La flotte devrait connaître une hausse de 20 %

13 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2025-2026, le ministère des Transports a annoncé un plan spécial en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre. Objectif : assurer la disponibilité des flottes et améliorer le transport scolaire et universitaire grâce à un programme de maintenance et de renouvellement des véhicules.

Selon les prévisions, le nombre d'élèves et d'étudiants transportés devrait augmenter de 10 % par rapport à la saison précédente. Le nombre d'abonnés progressera d'environ 6 %.

2 743 bus dédiés au transport scolaire et universitaire

Au total, 2 170 lignes de bus seront réservées aux élèves et étudiants, sur 3 133 lignes couvrant l'ensemble du territoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La flotte scolaire et universitaire sera portée à 2 743 bus, contre 2 497 l'année passée, représentant environ 65 % de la flotte nationale disponible.

Transtu : forte amélioration de la disponibilité

La Transtu prévoit une hausse de 53 % de la disponibilité de ses bus, atteignant environ 750 véhicules. Pour le transport scolaire et universitaire, l'offre progressera de 20 %, une augmentation significative par rapport à la précédente rentrée.

Entreprises régionales : taux de disponibilité à 69 %

Le taux de disponibilité global des entreprises régionales atteindra 69 %. Leur flotte dédiée au scolaire et universitaire bénéficiera d'une hausse de 6 %, renforçant la couverture dans les gouvernorats.

Réseau ferroviaire et trains électriques

Côté ferroviaire, la Compagnie des Transports de Tunis (Transtu - métro et TGM) mettra à disposition 60 rames, contre 56 l'an dernier.

La SNCFT alignera 14 trains électriques, contribuant à absorber la hausse attendue du nombre de passagers.

Un objectif : une rentrée fluide et sécurisée

Le ministère des Transports affirme que ces mesures visent à garantir une rentrée dans les meilleures conditions, en réduisant les difficultés rencontrées par les usagers et en améliorant la qualité du service de transport public.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.