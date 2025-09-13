Sénégal: Eaux usées à Ziguinchor - 'Un dispositif transitoire' prévu, en attendant la livraison de la station d'épuration

13 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a promis, samedi, à Ziguinchor (sud), la mise en place d"'un dispositif transitoire de gestion des eaux usées" de cette ville, en attendant la fin de la construction de sa station d'épuration.

"Il est inacceptable qu'une ville comme Ziguinchor continue de vivre ces difficultés. Des instructions fermes ont été données à l'ONAS (Office national de l'assainissement du Sénégal) en vue de la mise en place d'un dispositif transitoire de gestion des eaux usées, en attendant la finalisation des travaux de la station d'épuration", a dit M. Dièye.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité le chantier de la station d'épuration, la dernière étape d'une tournée qu'il a effectuée dans la région de Ziguinchor.

"C'est un projet capital pour la ville. Son coût global est de 3 milliards de francs CFA", a souligné Cheikh Tidiane Dièye en relevant le "retard" des travaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ce retard résulte de plusieurs contraintes techniques, qui ont été identifiées par des missions de contrôle.

"J'ai eu une réunion de travail avec [des responsables de] l'entreprise chargée des travaux, de l'ONAS et de toutes les structures impliquées, pour évaluer les difficultés et proposer des solutions concrètes aux problèmes identifiés", a assuré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a salué, par ailleurs, la collaboration entretenue par les services de l'État, la mairie de Ziguinchor et d'autres structures intervenant dans la prévention des inondations. "Cette synergie doit être renforcée", a-t-il dit.

Cheikh Tidiane Dièye a visité des travaux en cours d'exécution dans la commune de Tenghory, située dans la même région.

"Ces travaux ont été exécutés dans de très bonnes conditions, et les résultats sont visibles. Les populations ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des autorités de l'État, en particulier le président de la République et le Premier ministre", a dit M. Dièye.

Les ouvrages réalisés à Tenghory ont atténué l'impact des dernières pluies sur cette ville, selon lui.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.