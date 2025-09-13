Ziguinchor — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a promis, samedi, à Ziguinchor (sud), la mise en place d"'un dispositif transitoire de gestion des eaux usées" de cette ville, en attendant la fin de la construction de sa station d'épuration.

"Il est inacceptable qu'une ville comme Ziguinchor continue de vivre ces difficultés. Des instructions fermes ont été données à l'ONAS (Office national de l'assainissement du Sénégal) en vue de la mise en place d'un dispositif transitoire de gestion des eaux usées, en attendant la finalisation des travaux de la station d'épuration", a dit M. Dièye.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité le chantier de la station d'épuration, la dernière étape d'une tournée qu'il a effectuée dans la région de Ziguinchor.

"C'est un projet capital pour la ville. Son coût global est de 3 milliards de francs CFA", a souligné Cheikh Tidiane Dièye en relevant le "retard" des travaux.

Selon lui, ce retard résulte de plusieurs contraintes techniques, qui ont été identifiées par des missions de contrôle.

"J'ai eu une réunion de travail avec [des responsables de] l'entreprise chargée des travaux, de l'ONAS et de toutes les structures impliquées, pour évaluer les difficultés et proposer des solutions concrètes aux problèmes identifiés", a assuré le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a salué, par ailleurs, la collaboration entretenue par les services de l'État, la mairie de Ziguinchor et d'autres structures intervenant dans la prévention des inondations. "Cette synergie doit être renforcée", a-t-il dit.

Cheikh Tidiane Dièye a visité des travaux en cours d'exécution dans la commune de Tenghory, située dans la même région.

"Ces travaux ont été exécutés dans de très bonnes conditions, et les résultats sont visibles. Les populations ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des autorités de l'État, en particulier le président de la République et le Premier ministre", a dit M. Dièye.

Les ouvrages réalisés à Tenghory ont atténué l'impact des dernières pluies sur cette ville, selon lui.