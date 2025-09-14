Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 septembre 2025

revue de presse

Sénégal : À Milan, Sonko réaffirme la transparence du régime Faye

Le Premier ministre sénégalais a défendu samedi devant la diaspora sénégalaise en Italie la politique de vérité du gouvernement sur l’héritage financier catastrophique, dans la continuité du plan de redressement lancé en août.

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a réaffirmé samedi à Milan l’engagement du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye à gouverner dans la transparence, concernant particulièrement le dossier de la dette cachée héritée du régime précédent.

Intervenant devant la diaspora sénégalaise d’Italie, M. Sonko a révélé les échanges internes qui ont précédé les révélations sur la situation financière réelle du pays. « Le président Faye a clairement indiqué qu’il ne commencerait pas son mandat par des cachotteries », a déclaré le chef du gouvernement. (Source apanews)

« L’Agoa profite aussi aux États-Unis » : A Washington, Madagascar cherche à préserver cet accord commercial

Depuis lundi et jusqu’à ce samedi 13 septembre au soir, une délégation malgache de représentants des secteurs public et privé fait valoir les atouts de l’île pour obtenir le renouvellement de l’Agoa.

Hier, dans le bureau du directeur des Affaires africaines de la Maison Blanche, la délégation, conduite par les ministres du Commerce et des Mines ainsi que par l'ambassadrice de Madagascar à Washington, a sorti ses meilleurs arguments auprès de ses hôtes. En premier lieu, ses minerais stratégiques. (Source RFI)

Nigéria : La cheffe Hilda Baci cuisine le plus grand plat de riz jollof au monde

La célèbre cheffe nigériane Hilda Baci a ajouté une nouvelle étape culinaire à sa carrière de recordman, en cuisinant ce qui est considéré comme la plus grande marmite de riz jollof au monde.

L'exploit a eu lieu vendredi à Lagos, où Mme Baci et son équipe ont préparé ce plat de base d'Afrique de l'Ouest en utilisant des centaines de kilogrammes de riz, de tomates, de poivrons, d'oignons et d'épices. (Source Africanews)

Partenariat AES-OMS pour couvrir les besoins en médicaments

Le Niger, le Mali et le Burkina veulent résoudre la problématique de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques en mutualisant leurs productions locales.

Selon le ministre nigérien de la Santé, l'objectif de son pays, mais aussi du Mali et du Burkina Faso, est d’abord de renforcer la fabrication locale de produits pharmaceutiques pour ne plus dépendre des firmes étrangères.

Mais cette volonté de souveraineté et d’indépendance de l'AES en matière d’approvisionnement ne peut pas couvrir l’ensemble des besoins en médicaments dans ces trois pays, selon un pharmacien malien joint à Bamako par la DW. (Source Deutsche Welle)

Le Togo tire profit du marché régional de l’électricité

26 ans après la mise en place du système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA), également connu sous son appellation anglaise West African Power Pool (WAPP), le Togo dresse un bilan satisfaisant de sa participation.

Créée à Lomé en 1999 lors du 22ᵉ sommet de la Conférence des chefs d’État de la Cédéao, l’initiative vise à mieux coordonner la production et le transport de l’électricité entre pays membres, afin d’assurer une meilleure fiabilité de l’approvisionnement. (Source togonews)

Afrique : 500 participants attendus à Casablanca pour la Table ronde des investisseurs

Présenté comme le premier test de la capacité de l’État centrafricain à mobiliser des financements sur le marché international pour son plan national de développement 2024-2028 ambition 28.

La table ronde des investisseurs des 14 et 15 septembre 2025 à Casablanca au Maroc devrait permettre au pays d’Afrique centrale de mobiliser environ 7000 milliards de FCFA soit environ 12,8 milliards de dollars en vue de sa transformation structurelle tant sur le plan social, économique, infrastructurel, énergétique, sécuritaire. (Source Africa 24)

Kinshasa : Après la suspension du commandant de l’aéroport de N’djili, une mission d’administrateurs mise en place pour des décisions idoines

Après la coupure d’électricité à la base du retard de l’atterrissage de l’avion présidentiel, une mission d'administrateurs de la Régie des Voies Aériennes (RVA) vient d'être dépêchée sur terrain avec comme objectif de faire un état des lieux et formuler des propositions idoines en vue d'améliorer le fonctionnement de cette infrastructure stratégique de la RDC. L'annonce a été faite par Tryphon Kin-Kiey Mulumba, PCA de la Régie des Voies Aériennes (RVA).

Bien avant l'annonce de cette décision, Tryphon Kin-Kiey Mulumba avait rappelé la nécessité d'accélérer la modernisation de l'aéroport international de Ndjili. (Source actualités.cd)

La CAF célèbre le compte à rebours de 100 jours avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc

La Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 débutera dans exactement 100 jours au Maroc, rassemblant des fans passionnés venus de tout le continent et mettant en valeur l’excellence du football africain à l’échelle mondiale.

Le plus grand événement sportif d’Afrique devrait battre les records établis par l’édition 2023 en Côte d’Ivoire, qui avait attiré une audience télévisée mondiale de plus de 1,5 milliard de téléspectateurs et généré plus de 2,4 milliards de streams numériques.

Pour marquer le compte à rebours des 100 jours avant la finale, la CAF a dévoilé une affiche officielle, disponible en téléchargement sur le site. (Source CAF)

Cameroun : Issa Tchiroma Bakary porté candidat consensuel de l’opposition

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary a été désigné candidat consensuel de l’opposition face à Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre, samedi 13 septembre en après-midi.

Ancien allié du pouvoir, ministre pendant seize ans et ancien porte-parole du gouvernement, il a été choisi parmi onze candidats par un groupe de facilitateurs rebaptisé Union pour le Changement 2025, anciennement Groupe de Douala.

Cette désignation ne provoque pas, pour l’instant, le retrait automatique des dix autres prétendants de l’opposition ; le groupe de facilitateurs indique par ailleurs qu’il poursuivra la collaboration avec eux afin de « mutualiser les énergies ». (Source Benin web tv)

Niger : Un autre journaliste incarcéré après une plainte du Premier ministre

Au Niger, le journaliste Ali Soumana, fondateur et directeur de publication de l’hebdomadaire Le Courrier, a été placé sous mandat de dépôt le lundi 8 septembre 2025 et transféré à la prison de Say, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Niamey.

Son arrestation fait suite à une plainte déposée par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, à la suite de la publication d’un article mettant en cause des responsables publics dans une affaire présumée de fraude douanière. (Source Africapresse)