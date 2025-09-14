Afrique: L'Angola éliminé de l'Afrobasket U16

Luanda — L'équipe nationale masculine de basket-ball d'Angola des moins de 16 ans s'est inclinée face à l'Égypte (51-69) ce vendredi en quarts de finale et a été éliminé de l'Afrobasket 2025, qui se déroule au Rwanda.

Les Angolais étaient déjà menés de cinq points (32-37) à la mi-temps, un écart qui s'est creusé à 18 points après 40 minutes.

L'équipe angolaise, entraînée par Jaime Covilhã, n'a donc pas réussi à améliorer sa quatrième place, obtenue en 2023 à Monastir, en Tunisie.

En quatre matchs, l'Angola a débuté par une victoire contre le Rwanda (67-56), s'est inclinée face à la Côte d'Ivoire (51-64) et a battu la Sierra Leone (65-37).

Les athlètes Joseandro André, Edvaldo Pessela, Domingos Nhanga (1º d'Agosto), Gervasio Dias, Edilson Pedro, Siro de Carvalho, Alfredo Micaba et Marcelo Chissuata (Petro de Luanda) représentaient l'équipe nationale.

Le groupe comprenait également Fernando João (Interclube), Vanilson Domingos (Vila Clotilde), Miguel Salabiaku (Ferroviário) et Domingos Chaves (CD Kilamba).