Angola: Le Fonds souverain angolais enregistre une baisse de 23,5 millions de dollars de son résultat net

Luanda — Le Fonds souverain angolais (FSDA) a clôturé l'exercice 2024 avec un résultat net de 175,8 millions de dollars, soit une baisse de 23,5 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent (2023).

Les données indiquent qu'en 2023, le revenu du Fonds s'était élevé à 199,3 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 12 % par rapport à 2024.

Malgré la baisse du résultat net, l'institution a enregistré une hausse de 5 % de son actif total, qui a atteint 3,99 milliards de dollars, selon le rapport financier et les comptes du FSDA, auxquels ANGOP a eu accès ce samedi.

Selon les états financiers de l'exercice 2024, le Fonds souverain angolais attribue cette performance à l'appréciation de son portefeuille d'investissement, à la diversification de ses actifs et à sa concentration sur des secteurs stratégiques de développement économique.

Le portefeuille d'investissement a atteint 2,43 milliards USD, répartis entre 1,73 milliard USD d'actifs liquides et 704 millions USD d'actifs alternatifs.

Par ailleurs, le Fonds détient des créances sur l'État totalisant 1,44 milliard USD, indique le document.

En termes de rentabilité, le Fonds souverain angolais a enregistré un rendement de 8 % en 2024, dépassant le rendement moyen des fonds souverains mondiaux, qui était de 6 % sur la même période.

« Cette performance confirme l'efficacité de la stratégie d'allocation d'actifs et la capacité du Fonds à générer de la valeur, même dans un contexte de forte volatilité des marchés internationaux », souligne la note.

Par secteur d'activité, le Fonds a enregistré un rendement net de 9,5 % sur cette période, dépassant l'objectif de 5 % prévu.

Ce résultat est dû à des expositions stratégiques dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des télécommunications et de l'industrie, principalement en Amérique du Nord.

En outre, le Fonds a maintenu une allocation prudente en titres à revenu fixe de haute qualité émis par les gouvernements et les entreprises du G7 », indique le document.