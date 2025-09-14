Angola: La PAN visite le Ballet national de Cuba

13 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/DK/SB

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (PAN), Carolina Cerqueira, a visité vendredi le Ballet national de Cuba, l'une des compagnies de danse les plus prestigieuses au monde et considérée comme un patrimoine culturel de ce pays d'Amérique centrale.

Consciente de l'importance de l'école de ballet cubaine, fondée le 28 octobre 1948 par les danseurs Alicia et Fernando Alonso, la présidente du Parlement angolais, accueillie par le directeur de la compagnie, Viengsay Valdés Hernández, a assisté aux répétitions d'une représentation du « Ballet Don Quichotte », en préparation pour une tournée internationale qui se tiendra prochainement dans la capitale danoise.

Pendant une heure, Carolina Cerqueira, en visite dans le pays depuis jeudi dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire, a pu observer la sensibilité artistique, la précision et la qualité technique des danseurs, qui ont été chaleureusement applaudis par le public, composé presque exclusivement de la délégation parlementaire angolaise.

La délégation est composée des représentants Manuel Dembo, Carla de Sousa, Helena Marciano, Alcides Sakala, Benedito Daniel, du Secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pedro Agostinho de Neri, et de l'Ambassadeur d'Angola accrédité à Cuba, Carlos Cruz Sardinha.

