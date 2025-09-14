Angola: La vie et l'oeuvre d'Agostinho Neto mises en scène dans une pièce de théâtre au Parquet général

12 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/OHA/LUZ

Luanda — La troupe de théâtre Horizonte Ngola Kiluanje a présenté ce vendredi à Luanda la vie et l'oeuvre du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto.

La troupe a joué la pièce « Cantar Neto », un spectacle organisé par le Parquet général dans le cadre de la Journée du héros national, le 17 septembre.

Cette initiative célèbre également le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, célébré le 11 novembre.

Le troupe a relaté le parcours politique et poétique du fondateur de la nation, également connu sous le nom de « Manguxi » ou « Kilamba ».

L'événement a été animé par la chorale du Parquet général.

Dans des déclarations à la presse, le président de la Fondation Sagrada Esperança, Roberto Victor de Almeida, a exprimé sa gratitude et son émotion pour l'hommage rendu au nationaliste Agostinho Neto, qui est également son cousin.

« Je tiens tout d'abord à remercier le Ministère Public pour son invitation et à exprimer ma satisfaction quant au spectacle qui nous a été offert », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la représentation exaltait les qualités du président, qui, depuis sa jeunesse, s'est battu pour la libération du peuple angolais.

Selon son compatriote nationaliste, le groupe a réussi à dépeindre avec sensibilité divers aspects de la vie et de la trajectoire politique de Neto.

« La pièce a rappelé à chacun de nous nombreuses positions qu'il a affirmées et défendues, non seulement pour l'Angola, mais aussi pour l'Afrique et le monde », a-t-il souligné.

À cette occasion, Roberto de Almeida a expliqué que la lutte pour l'indépendance nationale s'appuyait sur des objectifs clairs et des programmes bien définis.

« Nombreux sont ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions aujourd'hui vivre libres. Cette victoire, bien que douloureuse, reste le fondement de l'Angola que nous connaissons », a-t-il rappelé.

Selon le responsable, la cérémonie a non seulement renforcé la mémoire du leader historique, mais aussi l'engagement envers les valeurs qui ont guidé la lutte de libération, notamment auprès des nouvelles générations qui, par l'art, perpétuent l'histoire nationale.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Caxicane, dans la région d'Icolo e Bengo. Médecin, écrivain et homme politique angolais, il a proclamé l'indépendance de la République populaire d'Angola aux premières heures du 11 novembre 1975.

Ancien président du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), Neto est décédé le 10 septembre 1979 à Moscou, alors membre de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), à l'âge de 56 ans, des suites d'une maladie.

