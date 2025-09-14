Angola: Carnaval 50 ans - Le ministre de la Culture souligne l'impact du carnaval sur l'unité angolaise

12 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par VX/OHA/LUZ

Luanda — L'édition spéciale du Carnaval, « Angola 50 ans », incarne l'unité dans la diversité et met en valeur les aspects culturels des différents peuples du pays, a déclaré le ministre de la Culture, Filipe Zau, ce vendredi à Luanda.

Le ministre s'exprimait lors d'une visite d'évaluation des conditions de l'avenue Nova Marginal de Luanda, lieu qui accueillera samedi l'édition spéciale du défilé du Carnaval, marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, célébré le 11 novembre.

La visite a été coordonnée par le ministre d'État et chef de cabinet du président de la République, Adão de Almeida, qui a assisté à la répétition générale des 21 groupes qui défileront lors de cette fête folklorique, un événement non compétitif.

S'adressant à la presse, Filipe Zau a qualifié l'organisation de l'événement de positive, renforçant l'unité nationale et contribuant à la reconquête de l'identité angolaise.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est la plus grande démonstration que nous puissions faire pour élever l'esprit de fraternité entre tous les peuples », a-t-il souligné.

Ce carnaval spécial réunira, outre les danses habituelles, un ensemble de rituels et de traditions de différentes régions du pays, dont le "xinguilamento" et la circoncision.

Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel immatériel et à renforcer l'identité angolaise.

Le défilé sera ouvert par un groupe de la province de Cuando et clôturé par un groupe de Luanda.

Le carnaval « Angola 50 ans » réunira plus de trois mille membres des groupes carnavalesques du pays.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.