Angola: Carnaval 50 ans - Le ministre de la Culture souligne l'impact du carnaval sur l'unité angolaise

Luanda — L'édition spéciale du Carnaval, « Angola 50 ans », incarne l'unité dans la diversité et met en valeur les aspects culturels des différents peuples du pays, a déclaré le ministre de la Culture, Filipe Zau, ce vendredi à Luanda.

Le ministre s'exprimait lors d'une visite d'évaluation des conditions de l'avenue Nova Marginal de Luanda, lieu qui accueillera samedi l'édition spéciale du défilé du Carnaval, marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, célébré le 11 novembre.

La visite a été coordonnée par le ministre d'État et chef de cabinet du président de la République, Adão de Almeida, qui a assisté à la répétition générale des 21 groupes qui défileront lors de cette fête folklorique, un événement non compétitif.

S'adressant à la presse, Filipe Zau a qualifié l'organisation de l'événement de positive, renforçant l'unité nationale et contribuant à la reconquête de l'identité angolaise.

« C'est la plus grande démonstration que nous puissions faire pour élever l'esprit de fraternité entre tous les peuples », a-t-il souligné.

Ce carnaval spécial réunira, outre les danses habituelles, un ensemble de rituels et de traditions de différentes régions du pays, dont le "xinguilamento" et la circoncision.

Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel immatériel et à renforcer l'identité angolaise.

Le défilé sera ouvert par un groupe de la province de Cuando et clôturé par un groupe de Luanda.

Le carnaval « Angola 50 ans » réunira plus de trois mille membres des groupes carnavalesques du pays.