Angola: Carnaval 50 ans - La police mobilise plus de deux mille agents

Luanda — Plus de deux mille agents de la Police nationale sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'édition spéciale du « Carnaval 50 ans », qui se déroulera samedi sur la nouvelle avenue Marginal de Luanda.

L'information a été fournie ce vendredi par le porte-parole de la police à Luanda, Nestor Goubel, lors d'une visite d'évaluation des conditions du Carnaval, menée par le ministre d'État et chef du Cabinet du président de la République, Adão de Almeida, en présence du ministre de la Culture, Filipe Zau.

Nestor Goubel a révélé que quatre secteurs stratégiques ont été créés le long de la nouvelle avenue Marginal, lieu où se déroulera le défilé, qui n'est pas compétitif, mais plutôt participatif et récréatif.

Le porte-parole de la police a indiqué que l'objectif est de renforcer le contrôle de la circulation des personnes et des véhicules, une mesure qui sera mise en oeuvre en tenant compte de la vaste expérience de la police en matière de sécurité lors d'événements majeurs, dont le Carnaval.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé que la police est en alerte pour assurer la sécurité publique sur l'avenue Nova Marginal de Luanda, qui sera fermée pendant l'événement.

La fermeture, a-t-il précisé, garantit la sécurité des fêtards et le déroulement des activités culturelles.

Le porte-parole a appelé les participants au civisme et à la coopération avec les forces de l'ordre. « Nous souhaitons que chacun vienne célébrer à l'angolais, dans l'harmonie et le respect. ».

Nestor Goubel a également indiqué que les forces de l'ordre renforceraient leurs patrouilles et contrôleraient l'accès au site et aux alentours.