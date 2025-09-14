Angola: Le Président de la République ordonne la réhabilitation urgente de la RNA

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a ordonné ce vendredi une intervention urgente sur le bâtiment de la Radio Nationale d'Angola (RNA), suite à la dégradation importante constatée lors d'une visite à cet établissement public de presse.

Visiblement insatisfait de l'état des installations et des conditions de travail des employés de la RNA, le chef de l'État a convoqué une réunion d'urgence dans son bureau en fin d'après-midi.

Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTICS), Mário Oliveira, et le président du conseil d'administration de la RNA, Pedro Neto, ont pris part à cette réunion.

Au cours de la réunion, le Président a ordonné l'adoption immédiate de mesures pour réhabiliter le bâtiment et améliorer les conditions de travail de ses employés, compte tenu du rôle stratégique de la RNA dans la fourniture de service public d'information.

Cette décision présidentielle constitue une réponse directe à la situation critique constatée in situ, privilégiant la valorisation des professionnels des médias et la préservation du patrimoine des institutions de l'État.

Le Président João Lourenço a effectué une visite de trois heures dans les locaux de la Radio nationale d'Angola, où il s'est informé de la situation actuelle et des besoins techniques de l'institution.

Le chef de l'État a visité plusieurs services et observé les infrastructures, recevant des explications du ministre Mário Oliveira et du président du conseil d'administration de la Radio nationale d'Angola, Pedro Neto.

Le chef de l'État a visité les principaux locaux de la Radio nationale d'Angola, notamment le Réseau de radiodiffusion et d'information, le Centre de documentation, la Discothèque (Discographie), le Centre technique 3, le Centre technique de programmation (Principal), Rádio Ngola Yetu et le Centre technique 1.