Angola: Carnaval « Angola 50 ans » - Le groupe Munene Tchiyengo ouvre le défilé

Luanda — Le groupe Munene Tchiyengo, originaire de la province de Cuando, ouvrira le défilé du Carnaval « Angola 50 ans » à Luanda ce samedi, pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'indépendance de l'Angola.

Selon le programme obtenu par ANGOP, l'événement débutera à 15 h 30, avec l'arrivée et la mise en place des invités. Vers 16 h, les groupes devraient être en place pour le défilé.

Le début de cette fête populaire est prévu à 16 h 30 avec une interprétation du discours du premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, suivi d'une chorégraphie de groupes de ballet traditionnel sur l'hymne officiel célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

L'événement reviendra ensuite sur le discours d'Agostinho Neto de 1978, qui appelait à la célébration du Carnaval.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ensuite, des défilés avec des groupes d'animation auront lieu, rendant hommage à la danse « Kazukuta », un style interprété par le groupe União Operário Kabocomeu, vainqueur de la première édition du Carnaval en Angola, qui préserve la danse jusqu'à aujourd'hui.

Voici la liste des groupes carnavalesques, divisés en six blocs :

Bloc I:

· Groupe de Carnaval Munene Tchiyengo - Cuando;

· Groupe de Carnaval Misto do Moxico Leste - Moxico Leste;

· Groupe de Carnaval União Chá de Caxinde - Cuanza Norte;

· Groupe de Carnaval Mayeye Itchiaco Tchiaco - Cabinda.

Bloc II:

· Groupe de Carnaval Ukungu do Coração de Angola - Bié;

· Groupe de Carnaval Ana Marimba - Malanje;

· Groupe de Carnaval União Dimatekeno do Nambuagongo - Bengo;

· Groupe de Carnaval Grutas do Nzenzo - Uíge.

Bloc III:

· Groupe de Carnaval Mbongue Ya Kandjema - Cubango;

· Groupe de Carnaval União Muteda - Cuanza Sul;

· Groupe de Carnaval União Sequele - Icolo e Bengo;

· Groupe de Carnaval União do Bairro Zorro - Moxico.

Bloc IV:

· Groupe de Carnaval Símbolo da Paz - Cunene;

· Groupe de Carnaval Ovindjendje - Huambo;

· Groupe de Carnaval Cokwe-Cianda - Lunda Norte;

· Groupe de Carnaval Jovens Unidos do Martins Kiditu - Zaire.

Bloc V:

· Groupe de Carnaval Ovanahambo - Huíla;

· Groupe de Carnaval Irene Kohen - Benguela.

Bloc VI:

· Groupe de Carnaval Uhenha da Lunda Sul - Lunda Sul;

· Groupe de Carnaval Torre do Tombo - Namibe;

· Groupe de Carnaval União Recreativa Kilamba - Luanda.