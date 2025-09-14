Angola: Le ministre des Télécommunications annonce un projet de modernisation de la RNA

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a annoncé ce vendredi à Luanda un projet de modernisation et d'expansion prochaine de la Radio nationale d'Angola (RNA).

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la visite du Président João Lourenço au radiodiffuseur public, le ministre a déclaré que les conditions techniques et administratives étaient pratiquement réunies.

« Ce fut une journée importante et symbolique. La visite du président précède le lancement d'un important projet de modernisation et d'expansion de la Radio nationale d'Angola, dont les conditions techniques et administratives sont pratiquement réunies pour que nous puissions avancer dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Mário Oliveira a qualifié ce moment d'« historique et significatif » pour les médias angolais, soulignant qu'il s'agissait de la première visite d'un chef d'État à la RNA depuis près de 50 ans, depuis la visite du Président Agostinho Neto en 1977.

Selon le responsable, le plan vise à améliorer la couverture du signal radio, qui ne couvre actuellement que 40 % de la population angolaise.

L'objectif, selon le ministre, est d'étendre le réseau d'émetteurs et de renforcer les ressources techniques, avec la collaboration des partenaires internationaux déjà impliqués dans le processus.

« L'arrivée du fournisseur international qui rendra opérationnel le lancement du projet est prévue pour la semaine prochaine. Nous sommes prêts, comme je le dis souvent, à serrer la première vis », a-t-il déclaré.

Au cours de sa visite, le Président João Lourenço a visité différents services de la RNA, s'informant du fonctionnement de l'institution et des principaux défis opérationnels de la station, notamment l'obsolescence des équipements, les difficultés logistiques et la couverture nationale limitée.

Rádio Nacional de Angola (RNA) est la station de radio publique de l'État angolais chargée d'assurer les services de radiodiffusion sur tout le territoire national.

Fondée après l'indépendance nationale en 1975, la RNA remplit des missions d'intérêt public telles que la promotion de la culture, de la citoyenneté, de l'information et de l'unité nationale.

Sa mission est d'informer, d'éduquer et de divertir la population angolaise, en promouvant les valeurs de la culture nationale, de la citoyenneté et du développement.