Angola: Les acteurs du carnaval saluent la célébration du 50e anniversaire de l'Indépendance

10 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Les leaders des groupes carnavalesques ont souligné, ce mercredi, la pertinence d'organiser un carnaval spécial « 50 ans d'indépendance nationale », pour exalter l'identité culturelle et le parcours historique du peuple angolais.

S'exprimant à l'ANGOP, au sujet de la mise en scène ce samedi, des groupes carnavalesques des 21 provinces du pays sur la Nova Marginal de Luanda, les chefs de bande ont déclaré que cet événement se présente comme une occasion pour mettre en valeur la culture de chaque région du pays, à travers la musique et la danse.

Pour la commandante du groupe União Kiela, Maravilha dos Santos, cette initiative est louable, car elle permet aux groupes de partager leurs expériences au niveau national, en interagissant avec d'autres cultures et styles de danse.

Dans ce contexte, elle a suggéré que ces genres de festivités carnavalesques soient continuels dans le but d'attirer les touristes et de promouvoir la culture nationale.

« Nous souhaitons que la plus grande fête populaire d'Angola attire des touristes du monde entier, une occasion qui peut nous permettre de collecter des recettes pour le développement de divers secteurs », a-t-elle déclaré.

À son tour, la vice-présidente du groupe União Twa Bixila, Milda Mateus, a considéré le Carnaval du 50e anniversaire de l'indépendance comme un moment de réflexion sur la culture nationale, sur la préservation des us et coutumes de chaque région du pays.

