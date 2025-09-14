Angola: Mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit personnalités honorées pour les 50 ans d'Indépendance

Luanda — Mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit personnalités nationales et internationales ont été honorées à ce jour à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, qui se célebre le 11 novembre 2025.

Parmi les personnalités honorées figurent des figures emblématiques de la lutte nationale et de la culture angolaise, telles que des combattants de la liberté, des dirigeants politiques, des musiciens, des écrivains, des artistes, des sportifs, des personnalités religieuses et des membres de la société civile dont la contribution a été décisive pour l'indépendance, la paix et le développement du pays.

Ce processus, entré dans sa cinquième phase ce mardi, est le fruit de l'institutionnalisation, en mars dernier, de la Médaille commémorative du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, en trois catégories : Honneur, Indépendance et Paix, et Paix et Développement.

La première catégorie est réservée aux chefs d'État, de gouvernement et autres dignitaires, la seconde à ceux qui ont contribué à la libération et à la réconciliation nationales, et la troisième à des domaines tels que la culture, le sport, la diplomatie, la santé, l'éducation, la société civile et le monde des affaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie de remise des prix comprend la remise des insignes par le Président de la République lors de cérémonies solennelles, accompagnés d'un diplôme d'accréditation, selon un processus réglementé par décret présidentiel, qui établit des critères clairs pour leur attribution et leur collecte.

Ces prix symbolisent un geste de justice historique et d'inclusion nationale, faisant référence à des personnalités anonymes qui ont lutté pour la libération et à des acteurs culturels qui ont marqué l'histoire du pays.

Ils sont également un signe d'unité nationale, indépendamment de l'origine ethnique, de la religion ou de l'appartenance politique, et un outil pédagogique pour transmettre des valeurs telles que le patriotisme, le service public et le civisme aux nouvelles générations.

Ces prix s'inscrivent dans le programme officiel du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, avec des activités politiques, culturelles, sportives et académiques organisées dans tout le pays jusqu'à fin 2025.

Lors de la première étape, le 4 avril 2025, 247 citoyens ont été honorés, dont la militante historique Luzia Inglês Van-Dúnem (Inga) et le général à la retraite António dos Santos França (Ndalu).

Quatre-vingt-dix-neuf personnes ont été honorées dans la classe Indépendance et 148 dans la classe Paix et Développement.

La deuxième cérémonie, qui s'est tenue les 29 et 30 mai 2025, a vu la remise de 360 prix.

Parmi les honorés figuraient l'écrivain Pepetela, le chanteur Bonga, l'archevêque Zacarias Kamwenho, le musicien Waldemar Bastos et l'écrivain Luandino Vieira, ainsi que des noms tels que José Eduardo Agualusa, Paulo Flores, Rafael Marques de Morais, Pedro Mantorras, Eduardo Paim et Marcolino Moco.

Lors de la troisième cérémonie de remise des prix, organisée les 2 et 3 juillet, 654 citoyens et groupes ont été récompensés, à commencer par le nationaliste Adolfo Nsiakalango, le premier à recevoir la médaille.

Dans la classe "Indépendance", António Brito Domingos Sozinho (Brito Sozinho) et José Azancot de Menezes figuraient parmi les lauréats, tandis que dans la classe "Paix et Développement", les groupes As Gingas do Maculusso, Banda Maravilha, N'Sex Love, Os Moyowenos, Sassa Tchockwe et SSP se sont distingués.

La quatrième phase, toujours en juillet, a honoré 670 personnalités, avec 187 distinctions dans la classe Indépendance et 483 dans la classe Paix et Développement.