Angola: Le président cubain reçoit la présidente du Parlement angolais

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a été reçue vendredi par le chef de l'État cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Cette rencontre de courtoisie visait à saluer l'homme d'État à l'occasion du 50e anniversaire de relations diplomatiques entre l'Angola et Cuba, qualifiées d'« excellentes » et stratégiques.

La présence de Carolina Cerqueira à La Havane témoigne de la volonté de renforcer la coopération entre les deux États, notamment au niveau parlementaire, fondée sur la solide amitié entre les deux peuples frères, forgée dans la lutte contre la domination coloniale.

Pour la présidente du Parlement, le renforcement des relations entre les deux parlements signifie l'approfondissement des liens historiques, politiques, économiques et sociaux entre les deux pays et leurs peuples.

À cet effet, ce samedi (13), les députés angolais et cubain, conduits respectivement par Carolina Cerqueira et Esteban Lazo Hernández, feront le point sur la coopération et le partenariat entre les deux institutions législatives.

L'évaluation comprendra le renforcement du protocole de coopération signé en juillet 2012, qui définit les principes et les domaines d'échange et de partage d'expériences entre les deux pays.

Ce protocole vise également à coordonner la diplomatie parlementaire, à dynamiser les relations entre les groupes d'amitié et à renforcer les capacités institutionnelles des deux administrations parlementaires.

L'Angola et Cuba entretiennent des relations de coopération dans plusieurs autres domaines, tels que la sécurité, l'éducation, la santé, les transports, les travaux publics, la construction, le pétrole, les sports, la culture, le tourisme et l'agriculture.

Les deux États ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola, ayant signé un an plus tard, l'Accord général de coopération, créant la Commission bilatérale.