Angola: Le Tribunal de Mbanza Kongo condamne une femme à huit ans de prison pour homicide qualifié

12 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par DA/JL/DF/LUZ

Mbanza Kongo — Le Tribunal de district de Mbanza Kongo, province du Zaire, a condamné jeudi, à huit ans de prison ferme, la citoyenne Catarina Daniel António « Dada » pour meurtre qualifié.

Selon la sentence prononcée par le juge de droit Daniel Bunga, il a été prouvé qu'au moment des faits, le 10 juillet 2023, dans le quartier Sagrada Esperança, à la périphérie de la ville de Mbanza Kongo, l'accusée a assassiné à l'aide d'un couteau sa soeur, Charlene António Luvumbu, âgée de 29 ans et enceinte de huit mois, pour des raisons matérielles.

La condamnée, qui à la date du crime n'avait que 17 ans, a bénéficié d'une circonstance atténuante spéciale, qui détermine l'application d'une peine maximale de huit ans de prison aux mineurs de moins de 18 ans, a précisé le juge.

Elle a également été condamnée à verser deux millions de kwanzas à titre d'indemnisation à la famille de la victime et 100 000 kwanzas de frais de justice.

Charlene Luvumbo a été brutalement assassinée à son domicile, poignardée au cou et à la poitrine.

