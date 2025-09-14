Angola: La FAF change à nouveau de lieu pour la Super Coupe

12 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/SB

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a annoncé ce vendredi que le match de Super Coupe entre Petro de Luanda et Kabuscorp do Palanca se jouera au stade 22 de Junho de Rocha Pinto, au lieu du stade Coqueiros initialement prévu.

Selon un communiqué de l'institution, qui n'a pas précisé les raisons de ce changement de lieu, la date et l'heure restent inchangées.

Initialement prévu au stade 11 de Novembro, le match d'ouverture de la nouvelle saison a finalement été déplacé au stade 22 de Junho.

Ce sera la deuxième fois que les deux équipes s'affrontent, la première ayant eu lieu en 2014, avec une victoire de Kabuscorp 3-1.

Les « Tricolores » ont remporté les deux dernières éditions de la Super Coupe.

Petro de Luanda est le champion en titre de la Girabola, tandis que Kabuscorp do Palanca a remporté la Coupe d'Angola.

