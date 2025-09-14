Angola: Le FGC annonce la création d'une agence régionale à Lunda-Sul

Saurimo ( — La ville de Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, bénéficiera, d'ici quatre mois, d'une antenne régionale du Fonds de garantie de crédit (FGC), afin de faciliter l'accès au financement des projets liés à l'agriculture, à l'élevage et à l'industrie manufacturière.

L'annonce a été faite vendredi dans cette province par le président du conseil d'administration du FGC, Luzayadio Simba, précisant que l'institution avait décidé, en 2023, de créer une antenne régionale afin d'améliorer la situation financière de la ville et de desservir également les provinces de Lunda-Norte, Moxico et Moxico-Leste, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'expansion des services du Fonds.

S'adressant à la presse lors de l'Expo Lunda-Sul, qui se déroule du 11 au 14 de ce mois, le responsable a déclaré que cet objectif vise à stimuler et à mettre en valeur les services du FGC.

Il s'est engagé à oeuvrer pour obtenir davantage de financements pour les petites et moyennes entreprises.

Il a indiqué que, de 2012 à ce jour, l'institution a facilité le financement de six projets liés à l'industrie manufacturière et à l'agriculture à Lunda-Sul, pour un investissement évalué à 2,3 milliards de kwanzas.

Concernant le faible recours au crédit dans cette province, Luzayadio Simba a cité l'extraction de diamants comme l'une des causes, puisque 90 % des revenus proviennent de l'industrie extractive, et plus précisément des diamants.

Concernant les projets financés au niveau national, il a expliqué que les indicateurs sont satisfaisants, avec dix mille projets approuvés au premier semestre de cette année, malgré les difficultés de décaissement.

Le FGC est une institution non bancaire créée le 4 mai 2012 par le décret présidentiel 78/12 pour faciliter l'accès au crédit des micro, petites et moyennes entreprises grâce à des mécanismes de garantie publique.