Angola: Un diplomate angolais présente ses lettres de créance auprès de l'UE

Luanda — L'ambassadeur d'Angola auprès de l'Union européenne, Edgar Gaspar Martins, a présenté jeudi, à Bruxelles, ses lettres de créance au président du Conseil européen, António Costa, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Selon un communiqué parvenu à l'ANGOP, la cérémonie a également vu l'accréditation de 13 autres ambassadeurs, témoignant du dynamisme des relations multilatérales de l'UE avec plusieurs États partenaires.

Cette cérémonie officielle marque le début officiel des fonctions de l'ambassadeur Edgar Gaspar Martins en tant que représentant de l'Angola auprès de l'Union européenne, réaffirmant l'engagement de l'Angola à renforcer et à approfondir ses relations avec l'institution.

Ces relations sont fondées sur l'amitié, le dialogue politique et la coopération multisectorielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'occasion, l'ambassadeur a souligné l'importance stratégique du partenariat Angola-Union européenne, insistant sur le rôle de cette dernière en tant que partenaire privilégié pour le développement durable, la diversification économique et l'investissement dans des secteurs essentiels pour l'avenir de l'Angola.

Les présidents du Conseil et de la Commission européenne ont exprimé leur volonté mutuelle de poursuivre leur collaboration avec l'État angolais sur des projets bénéfiques aux deux institutions et encouragent des pratiques durables dans leur partenariat, fondées sur des intérêts communs.

Au cours d'une semaine marquée par des réunions bilatérales entre la mission diplomatique angolaise et les institutions de l'Union européenne (UE), l'ambassadeur Edgar Gaspar Martins a participé le 8 septembre à une réunion technique avec des responsables des services extérieurs de l'UE.

Cette rencontre visait à définir un terrain d'entente pour les préparatifs du septième sommet Union africaine (UA)-Union européenne (UE), prévu les 24 et 25 novembre à Luanda.

Avant la réunion, le diplomate a été reçu par la directrice pour l'Afrique des services extérieurs de l'UE, Patricia Llombart, qui a remercié le gouvernement angolais pour sa disponibilité à accueillir l'événement.

La responsable a souligné la dynamique positive des relations entre l'Angola et l'Union européenne, illustrée par des rencontres bilatérales et ministérielles aux résultats positifs.

Selon Patricia Llombart, malgré le contexte international actuel marqué par des tensions politiques, notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la crise à Gaza et au Moyen-Orient, ainsi que l'instabilité des relations entre la Chine et les États-Unis, le sommet UA-UE représente une occasion de transmettre un message commun en faveur du multilatéralisme.

L'ambassadeur Edgar Gaspar Martins a, pour sa part, reconnu l'ouverture et la volonté de l'Union européenne comme des facteurs de renforcement des relations, soulignant l'espoir que le sommet abordera les défis africains dans une perspective de développement durable.

Le diplomate a également mis en avant des domaines de coopération prioritaires, tels que le corridor de Lobito, qui bénéficie déjà d'investissements européens de plus de 600 millions d'euros, et le secteur agricole, où l'Angola recherche un soutien technologique et humain accru, essentiel à la sécurité alimentaire et à une croissance économique inclusive.