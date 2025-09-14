Luanda — Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a défendu vendredi à Luanda un système bancaire angolais axé sur la rentabilité, le développement économique et la cohésion sociale.

L'objectif est de renforcer le rôle des banques commerciales en tant que partenaires stratégiques de l'État et de la société, a-t-il déclaré lors de la séance d'ouverture du 15e Forum sur l'expansion bancaire, considérant l'activité bancaire comme un pilier de la stabilité et du progrès.

À cette occasion, il a insisté sur la nécessité que les bénéfices des banques se traduisent par des avantages réels pour l'économie.

En 2024, le secteur bancaire commercial a enregistré une croissance de ses bénéfices de 82 %, principalement tirée par les revenus d'intérêts, l'appréciation des obligations d'État et les effets de change.

Ottoniel dos Santos a également affirmé que le secteur bancaire doit garantir l'accès universel à des services financiers de qualité, promouvoir l'alphabétisation et l'inclusion, et soutenir les micro, petites et moyennes entreprises.

Il a également plaidé pour que la transformation numérique soit utilisée comme moteur d'inclusion et de transparence, rendant les services accessibles à tous.

« La charte spéciale qui distingue les banques angolaises doit également symboliser leur engagement en faveur du bien commun, de la stabilité monétaire, du financement de la production, de la démocratisation du crédit et de la dignité économique des citoyens », a-t-il conclu.

Le journal Expansão a tenu le même jour son 15e forum bancaire, dont le premier s'était tenu en 2010. Des dirigeants d'institutions bancaires, des représentants du gouvernement et d'autres invités ont participé à la réunion.

La rencontre a porté sur des sujets tels que « Les faiblesses et les forces des banques opérant en Angola », « La taille des banques face aux défis du développement économique » et « La valeur et la rentabilité des banques en Angola ».