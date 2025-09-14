Angola: Le ministre défend la contribution des boursiers au développement durable du pays

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a exhorté ce vendredi à Luanda les boursiers de la compagnie pétrolière angolaise Sonangol à améliorer leurs performances afin de contribuer à la croissance socio-économique et au développement durables du pays.

S'exprimant lors de la présentation officielle des résultats des concours publics de bourses internes et externes pour 2024 et 2025, le gouverneur a exprimé son espoir que les boursiers accomplissent leur mission avec succès, l'objectif ultime étant d'améliorer la qualité de vie de la population.

De son côté, le président du conseil d'administration de Sonangol, Gaspar Martins, a souligné l'importance de soutenir l'éducation des jeunes, déclarant qu'« il n'y a pas de développement sans savoir et pas de souveraineté sans science », s'alliant ainsi à la force de la jeunesse pour projeter un avenir meilleur.

Il a ajouté que l'objectif principal des bourses est de contribuer à la formation en Angola de professionnels d'excellence, formés à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, capables de relever les défis d'une nation en constante transformation.

Il a souligné la rigueur et la transparence comme critères essentiels de ce processus, qui a abouti à l'attribution de 200 bourses internes et 115 bourses externes.

L'événement, qui s'est tenu dans l'auditorium de l'Institut polytechnique supérieur des technologies et des sciences (ISPTEC), a marqué la présentation officielle des résultats des concours publics de bourses internes et externes pour les années 2024 et 2025, une initiative de l'Académie Sonangol.