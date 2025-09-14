Angola: L'Expo Lunda-Sul sert de 'pont' pour la croissance économique de la province

Saurimo ( — Le gouverneur provincial de Lunda-Sul, Daniel Neto, a considéré jeudi, la réalisation de la première édition de l'Expo/2025 comme un facteur fondamental pour créer des "ponts" qui garantissent la croissance socio-économique et l'avenir prometteur de cette province.

Intervenant à l'ouverture de la foire, qui se déroule jusqu'au 14 de ce mois, le gouvernant a rappelé que les potentialités dont dispose Lunda-Sul, permettent de surmonter ce défi, avec la réalisation d'événements du genre qui servent à l'affirmation d'un rêve collectif et à projeter la province comme un pôle de croissance économique, novatrice, culturelle et durable.

Le responsable a indiqué que pendant les quatre jours de l'Expo, Lunda-Sul sera la vitrine du partage, des connexions et des découvertes avec des entreprises locales et internationales, des institutions académiques, des startups, des coopératives, des artisans et des jeunes innovateurs, unis pour le même but.

Il a souligné que les "immenses potentialités de la province" permettent de regarder l'avenir avec fermeté et de changer le cours de l'histoire de cette localité, en transformant l'environnement macroéconomique défavorable en grandes opportunités.

Daniel Neto a également appelé les agents économiques à être plus créatifs et résilients, compte tenu du vaste réseau hydrographique et des conditions climatiques favorables de la province, en investissant dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture intensive.

Le gouverneur espère également que les entreprises locales sont robustes, afin de pouvoir concourir sur un pied d'égalité avec celles qui sont plus anciennes sur le marché, en particulier les petites et micro-entreprises.

D'autre part, il a fait savoir que le tracé de l'embranchement ferroviaire Luena/Saurimo et du Chemin de fer de Benguela ouvrira des voies aux consommateurs de la RDC, de la Zambie et d'autres pays qui utilisent la voie ferrée, contribuant au développement de la région Est.

Il a rappelé que la richesse de Lunda-Sul "ne se résume pas seulement aux ressources minérales", bien qu'elles soient extrêmement importantes, mais la véritable abondance réside dans ses traditions culturelles et son potentiel inexploité, dans les secteurs de l'agriculture, tourisme, industrie manufacturière et autres à découvrir.

Font partie de la foire 245 entreprises, entre publiques et privées, issues des provinces de Lunda-Norte, Moxico, Moxico-Leste, Malanje, Uíge, Lubango, Benguela, Namibe et Luanda.

Parmi les entreprises figurent Catoca, Luele, SODIAM, ENDIAMA, Fond de Garantie de Crédit, Banques, Quintas Jogais, Hypermáquinas, Assureurs, AGT et les administrations municipales.

La province de Lunda-Sul comprend 14 municipalités, notamment Saurimo, Sombo, Cacolo, Dala, Muconda, Luma-Cassai, Chiluangue, Cazagi, Cassai-Sul, Chassengue, Alto-Chicapa, Muriege, Cassengo et Muangueji, avec une population de 60 9851 habitants.