Angola: Le pays veut être une référence en médecine sportive - Paulo Madeira

12 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par KAM/MC/DK/SB

Luanda — Le secrétaire d'Etat aux Sports, Paulo Madeira, a déclaré vendredi, à Luanda, que le pays entendait être une référence dans la médecine sportive sur le continent africain.

Selon le responsable, pour atteindre cet objectif, le ministère de la jeunesse et des sports a lancé un programme de formation spécialisée pour 50 professionnels de la santé.

Cette action formative est destinée aux médecins, physiothérapeutes, nutritionnistes, psychologues, physiologistes et infirmiers sportifs, selon le responsable, qui intervenait à l'ouverture des II Journées scientifiques de la médecine du sport, dont la clôture est prévue ce samedi, dans le complexe hospitalier des maladies cardio-pulmonaires "Dom Alexandre Nascimento".

Selon Paulo Madeira, dans le cadre du projet, le pays compte des médecins qui fréquentent l'internat spécialisé en médecine sportive à l'Institut portugais des sports et de la jeunesse.

Paulo Madeira a affirmé qu'il s'agit d'un investissement direct dans l'avenir, garantissant au pays la masse critique nécessaire pour étendre les services de médecine sportive à d'autres régions.

La source a indiqué que l'événement était une preuve de l'engagement de l'Exécutif à travailler avec les jeunes et pour le sport.

Pour lui, les réflexions qui sortiront de ces journées seront essentielles pour orienter les politiques publiques et les stratégies permettant de mettre la science au service de la performance et de la santé.

Pendant les II journées scientifiques, sous le thème "Nouvelles voies de la médecine sportive en Angola", sont abordés des thèmes tels que les traumatismes nasaux et auriculaires dans le sport et la commotion cérébrale.

L'événement aborde aussi des questions telles que le traumatisme du scrotum dans l'activité physique, la fracture du pénis dans l'activité sportive et les stéroïdes anabolisants et la fertilité masculine, entre autres.

