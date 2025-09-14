Angola: Foot - Petro et Kabuscorp s'affrontent en super-coupe

Luanda — Petro de Luanda et Kabuscorp do Palanca s'affrontent samedi à 16 h à Luanda pour la Super-coupe d'Angola, au stade Coqueiros de Luanda, qui ouvre la saison footballistique 2025-26.

Les « Tricolores », champions nationaux (Girabola 2024-25), et les « Palanquinos », vainqueurs de la Coupe d'Angola la même saison, se rencontrent pour la deuxième fois en finale de cette compétition, 11 ans plus tard.

La première rencontre entre les deux équipes dans cette compétition a eu lieu le 4 février 2014 à Luanda, au stade 11 de Novembro, Kabuscorp ayant été sacré champion 3-1.

L'actuel directeur sportif, Felisberto Amaral « Gilberto », a inscrit le but de consolation pour Petro à la 40e minute, tandis qu'Albert Meyong (44e, 56e) et Trésor Mputu Mabi (62e) ont marqué pour Kabuscorp.

Menée par l'entraîneur espagnol Franc Artiga, l'équipe de Petro compte 13 victoires, contre trois pour l'équipe de l'Hispano-Brésilien Beto Bianchi, et le même nombre de nuls en 19 matchs disputés.

Historiquement, Petro de Luanda a remporté huit Super-coupes d'Angola, la première en 1987 et la dernière en 2024. L'équipe de Palanca a remporté le trophée en 2014.

Primeiro d'Agosto, finaliste de la dernière édition de la Coupe d'Angola, est l'équipe la plus titrée avec 10 trophées, suivie de Petro avec huit.

Pour rappel, Petro de Luanda disputera les matchs de qualification pour la phase finale de la Ligue des champions de la CAF, tandis que Kabuscorp disputera la Coupe des Confédérations, également connue sous le nom de « Coupe Nelson Mandela ».