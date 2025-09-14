Angola: Nous avons réalisé un bon match - Pedro Gonçalves

10 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/SB

Luanda — Le sélectionneur Pedro Gonçalves a déclaré ce mardi à Luanda que l'équipe nationale avait réalisé un excellent match, couronné par une victoire 3-1 contre l'île Maurice lors de la 8e journée du Groupe D, qualificative pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

S'adressant à la presse au stade 11 de Novembro, il a déclaré que les trois buts étaient le fruit d'un effort collectif.

Comme lors de son analyse du match précédent contre la Libye (0-1), le sélectionneur brésilien a déploré à plusieurs reprises le manque d'efficacité, mais a assuré qu'il continuerait à travailler pour améliorer divers aspects du jeu.

Pedro Gonçalves a exprimé son souhait de remporter les deux matchs restants, le 8 octobre contre l'Eswatini et le 11 octobre contre le Cameroun, pour conclure la phase de groupes.

Concernant ces deux matchs, il a déclaré qu'ils seraient exigeants, d'autant plus qu'ils se joueront à l'extérieur, ajoutant qu'il appartiendrait à son équipe de faire preuve de la même attitude qu'aujourd'hui.

Grâce à cette victoire, l'Angola occupe la 4e place avec 10 points, tandis que Maurice est cinquième avec cinq points.

Le Cap-Vert est en tête avec 19 points, suivi du Cameroun avec 15 points.

La Libye occupe la troisième place avec 14 points, tandis que l'Eswatini est sixième et dernier avec deux points.

Le sélectionneur de Maurice, Guillaume Luc Moullec, s'est montré avare de mots, mais a salué la victoire de l'Angola.

