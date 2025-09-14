Angola: Sonangol offre plus de 300 bourses d'études

12 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/OHA/LUZ

Luanda — La Société nationale des carburants d'Angola (Sonangol) a attribué deux cents bourses d'études internes et 115 autres bourses externes, au cours de l'année académique 2024/2025.

Selon un communiqué de presse obtenu par l'ANGOP ce vendredi à Luanda, les bourses d'études ont été attribuées à de jeunes Angolais aux mérites académiques reconnus.

Cette initiative symbolise l'engagement continu de Sonangol en faveur du développement du capital humain du pays, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise.

Les résultats des concours publics organisés en 2024 et 2025 pour l'attribution des bourses ont été annoncés aujourd'hui.

