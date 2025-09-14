Angola: Le ministre de l'Intérieur appelle à un renforcement du contrôle de la circulation

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a appelé jeudi à Luanda les policiers à renforcer les efforts de contrôle, d'inspection et de sensibilisation de la circulation afin de réduire les accidents de la route, qui causent chaque année plus de 3 000 morts et environ 16 000 blessés.

Le gouvernant s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du Programme national de sécurité routière, qui vise à lutter contre les accidents sur les routes angolaises, avec pour devise « Changer avant qu'il ne soit trop tard ».

Selon Manuel Homem, cette campagne répond au taux alarmant d'accidents de la route dans le pays, qui constituent actuellement la deuxième cause de mortalité en Angola, après le paludisme.

« Les accidents de la route sont une épidémie silencieuse, une tragédie qui fragilise la société, meurtrit les familles et compromet l'avenir de notre pays », a-t-il dit.

Le ministre a poursuivi que le programme renforce l'action policière en matière de contrôle, d'inspection, de contrôle et de sensibilisation de la circulation, en promouvant une approche plus globale, intégrée aux autres secteurs, et en faisant un appel fort à la citoyenneté et à la responsabilité collective.

« Il s'agit d'un engagement en faveur de la paix sociale. La prévention routière est avant tout une question de santé publique et de sécurité nationale », a-t-il souligné.

Selon le ministre de l'Intérieur, plus de 70 % des accidents sont causés par des comportements humains imprudents, tels que les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, l'utilisation abusive du téléphone portable, les dépassements illégaux et le non-port de la ceinture de sécurité ou du casque.

Le programme sera coordonné par le Commandement général de la Police nationale, qui collaborera avec divers ministères, des organisations de la société civile, des autorités religieuses, culturelles et traditionnelles, des établissements d'enseignement et les médias afin de sensibiliser le public.

Il a ajouté que la campagne vise à sensibiliser le public au fait que la sécurité routière ne dépend pas seulement des autorités, mais de tous.

« La prévention n'est pas un geste individuel ; c'est un pacte collectif pour la vie. Chaque citoyen, conducteur ou piéton, a le devoir d'adopter un comportement responsable sur la route », a-t-il rappelé.

Selon le gouvernant, cette initiative représente également un changement institutionnel, promouvant une nouvelle culture de transparence, de proximité et de responsabilité entre les régulateurs de la circulation et les citoyens.

« Nous voulons remplacer la méfiance par la confiance, l'indifférence par la collaboration et la négligence par la responsabilité », a conclu le ministre Manuel Homem.