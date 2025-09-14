Angola: Le MINSA au 27e Congrès brésilien des infirmières

Luanda — Une délégation angolaise du secteur de la santé participe depuis lundi au 27e Congrès brésilien des conseils d'infirmières (CBCENF) à Salvador, au Brésil.

Il s'agit de la plus grande réunion scientifique annuelle consacrée aux soins infirmiers en Amérique latine.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Santé (MINSA), la délégation comprend Carlos Pinto de Sousa, secrétaire d'État à la Santé publique, Eduardo Elambo Caiangula, président de l'Association angolaise des infirmières, et des membres de l'organisation.

Le congrès, qui se termine ce jeudi, vise à réunir des professionnels infirmiers de différents pays afin d'échanger leurs expériences scientifiques, de promouvoir la coopération et de favoriser les discussions sur des sujets, des perspectives et des technologies essentiels à l'évolution et au renforcement de la profession.

Le communiqué précise que le congrès a analysé l'impact des technologies et des innovations sur la pratique infirmière, soulignant l'importance de combiner qualité, efficacité et sécurité des soins avec empathie et présence humaine.

Le programme de l'événement a également couvert des questions d'actualité d'une grande importance pour le domaine des soins infirmiers, telles que l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et l'innovation en santé, en plus de cours de spécialisation, notamment la prise en charge des victimes de violences sexuelles.