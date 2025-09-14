Angola: La ministre de l'Administration publique annonce la construction de deux bureaux du réseau SIAC

11 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/ASS/LUZ

Luanda — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, a annoncé ce jeudi la construction de deux nouvelles sous-unités du Réseau intégré de services aux citoyens (SIAC, sigle en portugais) dans la municipalité de Kilamba (Luanda) et dans la province de Bié d'ici 2026.

Selon la ministre, qui s'exprimait à l'ouverture d'une conférence organisée dans le cadre des célébrations du 18e anniversaire du SIAC, les deux unités seront prêtes d'ici mi-fin 2026.

Elle a souligné que la construction des deux bureaux a été approuvée dans le cadre du Budget général de l'État (BGE) 2025, ce qui garantit que les étapes procédurales pour le démarrage des travaux sont presque terminées.

La Conférence, qui s'est tenue sous le thème « Impact du SIAC sur la réforme de l'Administration publique angolaise », a été rehaussée par la présence des secrétaires d'État à l'administration publique et à l'intérieur, Domingos Filipe et Arnaldo Carlos, respectivement, ainsi que des partenaires institutionnels, collaborateurs du réseau SIAC.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'événement visait à examiner les résultats obtenus au cours des 18 années d'existence des services du SIAC et à explorer de nouvelles perspectives. Les thèmes abordés étaient : « Présentation des données statistiques du réseau SIAC (perspective 2007/2025) » et « L'impact du SIAC sur la réforme de l'administration publique angolaise ».

Le SIAC est une unité de service qui réunit des représentants d'organisations et d'entreprises dans un même espace, avec pour objectif principal de fournir des services pratiques et efficaces à la population.

Le réseau compte actuellement 16 sous-unités réparties dans 12 provinces, Luanda en comptant le plus grand nombre (12).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.