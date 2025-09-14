Angola: Le pays présent au Village international de la gastronomie à Paris

Luanda — L'Angola a participé à la 7e édition du Village International de la Gastronomie, qui s'est déroulée jeudi, au Quai Jacques Chirac, près de la Tour Eiffel, à Paris.

Selon une note des services de communication institutionnelle et de presse de l'Ambassade de la République d'Angola en France, parvenue à l'ANGOP, le pays a mis en valeur ses couleurs vibrantes, ses saveurs authentiques et sa richesse culturelle lors de cet événement, qui a réuni des représentants de plus de 60 pays.

La présence angolaise a été assurée par l'ambassadrice Guilhermina Prata. Dès les premières heures, la diplomate a suivi chaque moment, et a participé au petit-déjeuner des ambassadeurs en compagnie des autres représentants diplomatiques et d'invités VIP.

Au Pavillon des Saveurs d'Afrique, l'Angola s'est distinguée par ses plats traditionnels, qui ont séduit les visiteurs par leur authenticité et leur diversité de saveurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le succès a été amplifié par une démonstration culinaire en direct, où les techniques culinaires angolaises ont été partagées avec le public présent, offrant ainsi une expérience gastronomique unique.

La culture angolaise a résonné au-delà de la gastronomie. Sur l'une des scènes principales de l'événement, le marimba du maître Seleka a animé l'après-midi avec ses rythmes contagieux, offrant une expérience immersive dans l'âme musicale d'Angola et attirant un large public dans une atmosphère de fête et de partage.

Le Village International de la Gastronomie, qui se déroule jusqu'au 14 septembre, est un événement de référence mondiale qui célèbre la diversité culinaire comme catalyseur de paix et de dialogue interculturel.

Fondé en 2016 par Anne-Laure Descombin, le festival accueille environ 42 000 visiteurs chaque année et a comme marraine de cette édition la cheffe Hélène Darroze, triple étoile Michelin.

L'événement se déroule de 10 h à 22 h et propose aussi, pour la première fois, la "Private Chef World Cup", une compétition mondiale dédiée aux chefs privés, et le Forum de France de l'Alimentation, animé par Guillaume Gomez, ancien chef de l'Élysée.

Le village rassemble chaque année des représentants de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique, du Moyen-Orient et des territoires d'outre-mer français pour célébrer la diversité gastronomique mondiale.