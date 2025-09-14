Angola: Le musicien Carlos Cupido sort son premier EP « 1 Cidadão Comum »

10 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANM/ASS/LUZ

Luanda — Le musicien et compositeur angolais Carlos Filipe, de son nom artistique Carlos Cupido, a sorti cette semaine son premier projet musical, « 1 Cidadão Comum», sur toutes les plateformes numériques.

S'adressant à ANGOP ce jeudi à Luanda, l'artiste a expliqué qu'il s'agissait d'un EP (projet expérimental) composé de huit titres explorant différents styles, dont le rap, le ghetto zouk et l'afrobeat.

Selon lui, ses compositions reflètent des faits de son quotidien et des expériences vécues tout au long de son parcours personnel et artistique.

Il a également souligné que, bien qu'il ne lance son propre projet que récemment, il évolue dans le monde de la musique depuis une vingtaine d'années, se consacrant principalement à la composition pour d'autres musiciens et à l'accompagnement instrumental d'artistes de renom lors de performances acoustiques.

Carlos Cupido a notamment participé à des projets de musiciens tels que MCK, Paulo Matomina, Selda et le groupe Keima Roupa.

L'EP, désormais disponible sur diverses plateformes numériques, est une collection de chansons enregistrées au cours des dernières années et présente des artistes tels que Wrap Gingo (Keima Roupa), Defest Genial (Cantos et coproduction), Ledge 777 et Zoe Genial.

