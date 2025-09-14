Angola: La foudre tue 56 personnes à Huambo

Huambo — Cinquante-six personnes ont péri des suites de la foudre dans la province de Huambo pendant la saison des pluies 2024/2025, a annoncé ce jeudi le commandant local de la protection civile et des pompiers, le commissaire Nelson Sampaio.

Le commissaire s'exprimait lors de la réunion ordinaire de la Commission de protection civile, présidée par le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo.

Il a indiqué que les pluies ont causé un total de 90 morts et 91 blessés, résultant des décharges électriques et de la destruction de 2 465 maisons, 46 églises, 32 écoles, 16 ponts, trois commissariats de police, autant de centres de santé et des inondations de routes.

Le commissaire a ajouté que les pluies, accompagnées de rafales de vent et de foudres, ont causé la mort de 23 têtes de bétail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a réaffirmé le redoublement des efforts dans les programmes de sensibilisation sur la prévention des risques pendant la saison des pluies, pour prévenir les dégâts humains et matériels dans les communautés, ainsi que pour impliquer les familles dans la mobilisation communautaire.

Il a souligné que dans tous les projets en cours de construction ayant des impacts sociaux et économiques, notamment dans les communautés rurales, l'installation de paratonnerres était recommandée afin de réduire les dommages humains et matériels causés par les orages.

« Ces paratonnerres seront installés dans les institutions publiques en construction et pourront protéger les habitations ou les quartiers périphériques, puisqu'un seul paratonnerre peut couvrir une zone allant de 20 à 60 mètres », a-t-il souligné.

La municipalité de Mungo a été la plus touchée par la foudre, avec 15 décès signalés.

Avec une superficie de 35 771 kilomètres carrés et une population de plus de deux millions huit cent mille habitants répartis sur 17 municipalités, la province de Huambo, située dans le plateau central de l'Angola, connaît une saison des pluies qui dure environ neuf mois, du 15 août au 15 mai.

Le climat y est tropical avec une température moyenne de 20,2 °C. Décembre est le mois le plus chaud de l'année, tandis qu'août affiche une température moyenne de 18,2 °C.