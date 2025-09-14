Touba — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a présenté les condoléances du gouvernement aux autorités religieuses de Darou Khoudoss (centre), samedi, à la suite du décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké.

"Nous sommes venus, au nom du président de la République, du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement, présenter les condoléances de la nation à la communauté mouride, particulièrement à la famille de Darou Khoudoss, à la suite du rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké", a dit M. Fofana.

Le décès de ce guide religieux est "une grosse perte pour l'islam", a-t-il affirmé, rendant hommage à "un soufi et grand intellectuel, qui a toujours servi son pays".

Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, décédé vendredi à Dakar, est un fils de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké (1888-1945), qui fut le premier khalife général des mourides.

Il dirigeait la communauté mouride de Darou Khoudoss depuis le décès en 2004 de son frère Serigne Khadim Mbacké Moustapha.