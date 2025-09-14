Sénégal: 'L'autre raison', un roman né d'une observation des vies tissées à travers les réseaux sociaux (auteur)

Dakar — Le passionné en communication et spécialiste en immobilier, Nourou Wone, s'est attaché à démontrer, dans son premier roman intitulé "L'autre raison", publié chez "Baobab édition", comment des vies sont tissées à travers des connexions numériques.

Intitulé "l'autre raison", ce roman de 215 pages, à la fois sensible et introspectif, explore non seulement les factures invisibles de l'âme humain, mais aussi, les liens subtils qui unissent les êtres et les défis de la société contemporaine, face à la dématérialisation du monde.

"+L'autre raison+ est à la fois un récit personnel et une réflexion universelle, questionnant la résilience, l'empathie et la capacité des individus à reconstruire du sens dans un monde en mutation", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Il est au-delà de tout, présenté comme un récit d'une "quête intérieure, d'un effondrement discret et d'un monde basculant entre réel palpable et virtualité".

"Ce livre est né d'une observation, celle de nos vies désormais tissées de connexions numériques, celle de Facebook, théâtre d'émotions, d'égo, de revendications, de solitude parfois criante sous les filtres", a déclaré, samedi, Nourou Wone, lors de la cérémonie du lancement et dédicace de son roman.

Ce livre exploite plusieurs thématiques, notamment celle du mariage, de la culture, la santé et l'entreprise ou encore celle du pôle urbain "qu'est Dakar". Il peint un "monde où les likes remplacent les regards, où l'on pleure en public, où l'intime devient spectacle", indique son auteur. "J'ai longtemps contemplé cette sociologie silencieuse où les amitiés s'inventent, se défont, se rejouent à chaque scroll", a-t-il ajouté.

Nourou Wone, considère son roman, comme "un miroir tendu et un souffle" voulant encore "croire à la force de l'introspection, au pouvoir de la parole, à l'éveil des consciences", en lieu et place d'un livre "des réponses". " (...) Et bien entendu, l'autre raison ne se termine pas à la dernière page. Elle commence peut-être maintenant, avec vous", a-t-il estimé.

Présent à la cérémonie, le nouveau ministre de la culture, de l'artisanat et du tourisme, Amadou Bâ, a pour sa part, soutenu, que ce livre montre encore une fois de plus, qu'il ne reste plus que la culture dans "ce climat d'incertitude" dans lequel se trouve le monde.

" (...) voilà ce genre de livres qui sont comme des bouées de sauvetage auxquelles on s'attache, faute d'avoir perdu nos attaches d'antan. Et on peut être acteur de quelque chose qu'on dénonce, sauf si on a un coeur ouvert, prêt au sacrifice, pour faire la société. C'est un livre, je pense, qu'il faudra vulgariser", a-t-il fait valoir.