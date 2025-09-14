Sénégal: Linguère - 155 élèves orphelins bénéficient d'un appui d'Idrissa Samb pour leurs frais d'inscription

Louga — Cent cinquante-cinq élèves orphelins du département de Linguère ont bénéficié, samedi, d'une prise en charge de leurs frais d'inscription dans les collèges et lycées, financée par l'administrateur des Fonds de garantie automobile, Idrissa Samb.

"Nous rendons grâce à Dieu et remercions la population du Djoloff qui s'est fortement mobilisée pour la quatrième édition de cette cérémonie de remise au profit de 155 élèves orphelins. Nous avons perpétué cet acte pour soutenir des couches vulnérables qui vivent dans des situations difficiles à la veille de la rentrée scolaire", a-t-il déclaré, à journaliste, à l'issue de la cérémonie de remise.

La cérémonie de remise, organisée à Dahra Djoloff en présence des autorités éducatives et des parents d'élèves, a également été marquée par la distribution de mille arbres aux communes de Dahra, Thiamène Pass, Boulal, Sagatta, Affé et Dealy, ainsi que d'un lot de moustiquaires imprégnées destinées aux jeunes, bébés et femmes enceintes.

Il a appelé les élèves "à croire en eux et à éviter le piège de l'internet communément appelé le 'tic et le tac", estimant que "l'usage abusif du téléphone et des réseaux sociaux impacte négativement le niveau d'études".

Il a également invité "les parents à veiller à l'éducation et à la sécurité de leurs enfants afin de leur permettre de participer au développement du pays".

Selon lui, la distribution d'arbres s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui a institué le 2 août comme Journée nationale de l'arbre, et vise à lutter contre la désertification dans le Djoloff, une zone sahélienne fortement exposée aux effets du changement climatique.