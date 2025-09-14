Sénégal: Richard-Toll - Des subventions remises à des associations sportives de la commune

13 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — La mairie de Richard-Toll dans le département de Dagana (nord), a remis, samedi, des subventions d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux différentes associations sportives de la commune devant participer au Championnat national populaire communément appelé Navétanes et aux autres compétitions organisées dans la ville.

"Nous venons d'octroyer comme chaque année des subventions d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux Associations sportives et culturelles (ASC) et autres structures comme la lutte et les arts martiaux", a déclaré Khady Diop adjointe au maire de Richard-Toll.

Elle s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de remise des subventions allouées à des structures sportives de la ville.

Elle précise que cet accompagnement envers les associations sportives vise à les accompagner à mieux se préparer pour les compétitions auxquelles elles doivent prendre part.

Elle souligne que pour cette année un montant de 18 500 000 francs a été octroyé aux ASC, soit 85% du budget alloué.

Khady Diop a invité les dirigeants des différentes ASC et autres structures sportives notamment la lutte, le Taekwondo, le basketball et autres à s'impliquer davantage dans les activités de citoyenneté et de civisme pour participer au développement de la ville.

