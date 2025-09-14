Sénégal: L'État renforce son dispositif contre les inondations à Touba (ministre)

Ziguinchor — L'État a mis en place un dispositif d'intervention d'envergure pour faire face aux inondations qui affectent la ville sainte de Touba et plusieurs localités environnantes dans la région de Diourbel a affirmé, samedi, à Ziguinchor, le ministre de l'hydraulique et de l'assaisonnement, Cheikh Tidiane Dièye.

"Si je n'étais pas à Ziguinchor aujourd'hui, il est fort probable que j'aurais été à Touba, en tout cas dans la région de Diourbel, qui connaît des difficultés majeures en matière d'inondation", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye en marge d'une visite à Ziguinchor, soulignant que des efforts sont en cours pour soulager les populations sinistrées.

Il a assuré que plusieurs services de l'État sont mobilisés, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, ainsi que les acteurs locaux comme la mairie et l'association Touba Ca Kanam.

"Au moment où je vous parle, un important dispositif est en place pour intervenir dans les quartiers de Kawsara et les zones environnantes", a-t-il précisé.

Cheikh Tidiane Dièye a également évoqué la situation du bassin de Keur-kab, qui reçoit les eaux pluviales en provenance de Touba. "Certaines parois du bassin ont cédé sous la pression de l'eau. J'ai donné des instructions immédiates pour déclencher les actions nécessaires. L'écoulement a pu être arrêté et des mesures sont prises pour stabiliser la situation", a-t-il indiqué.

Selon lui, "des opérations similaires seront bientôt lancées à Diourbel ville et à Mbacké, en vue de renforcer la résilience de la région face aux pluies diluviennes". "Cela démontre la volonté du gouvernement d'être proche des populations, de répondre rapidement à leurs préoccupations et d'apporter des solutions concrètes ", a-t-il insisté.