Sénégal: Gossas - Une subvention de 650,8 millions de francs CFA pour 3 254 ménages vulnérables

13 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Gossas — Trois mille deux cent cinquante-quatre ménages vulnérables du département de Gossas (centre) 650,8 millions de francs CFA, soit 200 000 pour chacun, une subvention destinée à augmenter leur production, dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, a-t-on appris, samedi, de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

Cette subvention leur a été octroyée par le Programme de résilience agricole (PRA), qui est mis en oeuvre par le gouvernement pour renforcer la sécurité alimentaire du pays, a-t-elle dit.

"Chaque ménage va recevoir 200 000 francs CFA, ce qui va faciliter son accès aux intrants et aux petits équipements agricoles, booster sa capacité de production dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture ou de l'élevage", a expliqué Maïmouna Dièye.

Elle procédait au lancement officiel des transferts monétaires destinés aux ménages bénéficiaires du PRA, dans ce département situé dans la région de Fatick.

Trois autres départements bénéficient du Programme de résilience alimentaire : Bignona (sud), Louga et Ranérou (nord). Au total, 15 000 ménages vivant dans les quatre départements concernés vont en bénéficier, selon la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"C'est un levier essentiel dans la construction d'une économie productive, où les ménages ruraux deviennent des acteurs [...] capables de transformer leur production et de la commercialiser", a-t-elle dit en parlant du PRA.

