Sénégal: Un médecin du privé recommande l'organisation de la disponibilité du médicament

Dakar — Le docteur Awa Mbow Kane, endocrinologue, médecin privé a recommandé ce samedi aux autorités d'organiser la disponibilité du médicament pour un accès facile de cet intrant dans la prise en charge des soins dans un contexte marqué un accès difficile aux médicaments des médecins privés des insuffisances selon ces acteurs de la loi 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments et autres produits de santé.

"Je pense que la question de la problématique de la loi, c'est qu'elle place le médicament au centre de toute la problématique de la santé, alors qu'en réalité, le médicament est une partie de cette problématique. La problématique essentielle, c'est celle du patient et des populations", a déclaré le docteur Kane.

Elle prenait part à la table ronde sur la loi 2023-06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments et autres produits de santé et à la pharmacie à l'occasion de l'assemblée générale du Syndicat des médecins privés du Sénégal (SYMEPS) tenue ce samedi à Dakar.

Selon elle, c'est le patient qui est au coeur des préoccupations des hôpitaux et pour les établissements privés de santé de même que le ministère de la Santé.

"Leur objectif commun c'est de préserver la santé des populations", dit-elle en soulignant que cela passe par une organisation de la disponibilité des médicaments. Or, cette loi nous met toutes sortes d'interdictions et toutes sortes de difficultés devant nous et fait en sorte que la disponibilité d'un médicament n'est plus une réalité".

La loi dans son article premier précise que "n'est dépositaire que l'établissement pharmaceutique se livrant d'ordre et pour le compte d'un ou de plusieurs fabricants au stockage de médicaments ou autres produits de santé dont il n'est pas propriétaire en vue de la distribution en gros et en l'état aux grossistes répartiteurs".

En analysant ce point, Awa Mbow Kane estime qu"'il devient extrêmement compliqué pour les structures privées de santé que nous avons et même pour les établissements publics de santé, de mettre à disposition du patient, dans les établissements de santé, les médicaments".

"Par conséquent, c'est devenu un parcours d'obstacles et ces obstacles font en sorte qu'en définitive, ce qui était l'objectif de la loi, c'est-à-dire sécuriser le médicament, vient au détriment des populations qui ne sont plus en sécurité, parce que la sécurité c'est aussi la disponibilité des intrants", a tranché le médecin.

Dans ce sens, la spécialiste en endocrinologie invite le ministère de la santé et de l'hygiène publique à examiner la possibilité pour les établissements privés de santé de s'approvisionner auprès des grossistes répartiteurs et non s'approvisionner auprès des pharmaciens et des officines uniquement vu les quantités considérables que nous utilisons pour nos patients.

"La note adressée aux pharmaciens par le directeur de l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP), cette note leur demandant de ne pas approvisionner les cliniques privées, nous met dans une incertitude absolue, puisque nous n'avons plus un seul chemin pour nous approvisionner", déplore la praticienne.

Sous ce rapport, elle soutient que "le ministère en charge de la santé et à l'ARP, de reprendre les choses de façon logique et inclusive en incluant tous les acteurs de la filière, en plaçant les patients, les populations au centre de la problématique et non les médicaments ou les pharmaciens au centre de la problématique". "Il faut renverser la roue et placer les patients et les populations", a conclu Awa Ndoye Kane.