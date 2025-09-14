Sénégal: Kaolack - Djim Ousmane Dramé réitère l'engagement des pouvoirs publics à soutenir les écoles coraniques

13 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, Djim Ousmane Dramé, a réitéré la volonté des autorités sénégalaises de soutenir les écoles coraniques.

"Le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement nous ont dit de soutenir les 'daara' (écoles coraniques) et les maîtres coraniques. Nous nous y attelons tous les jours", a-t-il dit.

M. Dramé l'a réaffirmé, vendredi, au cours d'une rencontre avec les acteurs de l'enseignement arabo-islamique de la commune de Kaolack, à l'initiative du maire de cette ville, Serigne Mboup.

La rencontre, qui s'est tenue à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack, avait pour objectif de discuter des enjeux de ce mode d'enseignement.

"Le président de la République veut que nous travaillions, de manière participative, à trouver des solutions aux problèmes des 'daara"', a souligné Djim Ousmane Dramé.

Il faut "impérativement" impliquer les religieux et les autres acteurs de l'enseignement arabo-islamique dans la politique éducative de l'État, selon le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe.

D'après lui, la commune de Kaolack est en avance sur les autres collectivités territoriales du pays, car elle a travaillé avec les maîtres coraniques à l'élaboration d'un document contenant leurs préoccupations, leurs attentes et les défis à relever.

Le maire a déjà commencé à utiliser ce document, a-t-il dit. "Serigne Mboup, un pur produit des 'daara', a bien compris les enjeux et nous voulons que les autres collectivités territoriales du Sénégal s'inspirent de ce qu'il fait."

M. Dramé a annoncé le vote, dès l'année prochaine, d'un budget dédié aux écoles coraniques et aux questions religieuses.

Le maire de Kaolack dit souhaiter que les acteurs de l'enseignement coranique et les guides religieux s'approprient les activités de la direction que pilote M. Dramé.

"J'ai prévu, dans le budget municipal, 140 millions de francs CFA destinés à la modernisation et au développement des 'daara"', a assuré M. Mboup.

Il a promis de mettre en oeuvre, sous l'égide de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack qu'il dirige, un programme de formation des maîtres coraniques.

"L'Agence belge de développement international a mis à notre disposition 190 millions de francs CFA, pour la formalisation gratuite des écoles coraniques", a annoncé le maire de Kaolack.

"La Chambre de commerce, qui est une structure publique placée sous l'autorité de l'État, est à la disposition des 'daara' qui veulent se moderniser", a ajouté Serigne Mboup.

