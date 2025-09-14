Sénégal: Kaolack - Plusieurs quartiers gagnés par les eaux de pluie

Kaolack — Des habitants de Kaolack (centre) ont vu leurs maisons envahies par les eaux de pluie, suite aux dernières pluies enregistrées dans la capitale du Saloum.

Médina Mbaba, Sam, Abattoirs Ndangane, Touba Ndorong Extension, Thioffack, Tabangoye et Parcelles Assainies font partie des quartiers les impactés.

Dans ces quartiers les ouvrages d'assainissement de la ville ne semblent pouvoir contenir les eaux, obligeant leurs habitants à tester éveillés pour suivre de près l'évolution de la situation.

Dans les rues de Sam, les murs, témoins de la force des eaux, en gardent toujours les traces. À l'intérieur des maisons, des hommes et des femmes, le pantalon ou le pagne retroussé, un seau à la main, tentent d'évacuer les eaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"D'habitude, nous vivons dans les eaux durant tout l'hivernage, mais la pluie d'hier a aggravé les choses. L'eau s'est invitée dans toute la maison. Là, j'essaie d'évacuer une partie de l'eau pour que nos sanitaires soient utilisables", dit El Hadji Ousseynou Mbodji, un seau à la main.

Une seule chambre est disponible pour toute la famille, les autres étant envahies par les eaux.

Après Sam, cap sur Médina Mbaba. Ce quartier situé près de la cité religieuse de Médina Baye est fortement touché par les inondations. Au milieu des eaux, flottent des sachets plastiques, des épluchures de légumes et des tasses en plastique. De petites conduites sont creusées ça et là pour évacuer les eaux de pluie.

Omar Thiam, un habitant de Sam, se désole de l'état dans lequel se trouve son quartier. D'un ton résigné, il témoigne que "les eaux ont inondé toute la maison". Même les vivres stockés ont été endommagés, selon lui.

M. Thiam, un septuagénaire, a loué une pompe pour tenter de débarrasser sa maison des eaux de pluie. Les dégâts auraient été plus importants, s'il n'avait pas évacué une partie des eaux de pluie, dit-il.

Matar Seck, un habitant du même quartier, tente d'ériger une digue de protection devant sa maison. Il n'a pas fermé l'oeil de la nuit. "J'ai passé la nuit à déplacer nos bagages et à évacuer les eaux de pluie", raconte-t-il.

De nombreux Kaolackois ont passé des journées difficiles, jeudi et vendredi, comme Omar Thiam et Matar Seck. À cause de la pluie.