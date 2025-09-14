Sénégal: Louga - Massyla Moustapha Diongue réélu président de la section régionale du 12e Gaïndé

Louga — Massyla Moustapha Diongue a été réélu président de la section régionale du 12e Gaïndé de Louga (nord), pour un mandat de quatre ans, lors d'une assemblée générale tenue ce samedi par les membres de cette association de supporters des équipes nationales du Sénégal.

"Je connais très bien le 12ème Gaïndé, dont je suis un membre actif et dynamique, toujours engagé, déterminé à accompagner les équipes nationales", a-t-il dit à la presse locale après sa réélection.

Massyla Moustapha Diongue a fait part de la "gratitude" qu'il éprouve envers les membres de l'association qui l'ont réélu.

Il salue le soutien dont bénéficie le 12e Gaïndé de Louga auprès de la direction régionale des sports.

M. Sylla souhaite, par ailleurs, une augmentation du nombre de supporters de la région de Louga autorisés à accompagner les équipes nationales du Sénégal à l'étranger.

"Seuls deux représentants sont souvent retenus. Nous demandons qu'au moins sept membres de la section de Louga puissent accompagner les équipes nationales", a-t-il dit, adressant ses félicitations au nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, et aux autres membres du comité exécutif de cette instance.

Selon lui, le 12e Gaïndé joue un rôle important dans la mobilisation des supporters et l'animation des stades.

L'association a besoin du soutien des autorités pour permettre aux sections régionales de mieux accompagner les équipes nationales, a-t-il affirmé.

Massyla Moustapha Diongue dit souhaiter la réélection d'Issa Laye Diop à la présidence du bureau national du 12e Gaïndé.