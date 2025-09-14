Sénégal: Louga - Massyla Moustapha Diongue réélu président de la section régionale du 12e Gaïndé

13 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Massyla Moustapha Diongue a été réélu président de la section régionale du 12e Gaïndé de Louga (nord), pour un mandat de quatre ans, lors d'une assemblée générale tenue ce samedi par les membres de cette association de supporters des équipes nationales du Sénégal.

"Je connais très bien le 12ème Gaïndé, dont je suis un membre actif et dynamique, toujours engagé, déterminé à accompagner les équipes nationales", a-t-il dit à la presse locale après sa réélection.

Massyla Moustapha Diongue a fait part de la "gratitude" qu'il éprouve envers les membres de l'association qui l'ont réélu.

Il salue le soutien dont bénéficie le 12e Gaïndé de Louga auprès de la direction régionale des sports.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Sylla souhaite, par ailleurs, une augmentation du nombre de supporters de la région de Louga autorisés à accompagner les équipes nationales du Sénégal à l'étranger.

"Seuls deux représentants sont souvent retenus. Nous demandons qu'au moins sept membres de la section de Louga puissent accompagner les équipes nationales", a-t-il dit, adressant ses félicitations au nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, et aux autres membres du comité exécutif de cette instance.

Selon lui, le 12e Gaïndé joue un rôle important dans la mobilisation des supporters et l'animation des stades.

L'association a besoin du soutien des autorités pour permettre aux sections régionales de mieux accompagner les équipes nationales, a-t-il affirmé.

Massyla Moustapha Diongue dit souhaiter la réélection d'Issa Laye Diop à la présidence du bureau national du 12e Gaïndé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.