Pour la quatrième journée de Premier League, West Ham d'El Hadj Malick Diouf recevait Tottenham de Pape Matar Sarr au Stade Olympique de Londres. Ce duel très attendu entre les deux internationaux sénégalais avait une saveur particulière, puisqu'ils avaient fait un pari lorsqu'ils étaient en sélection. Et c'est finalement le milieu de terrain des Spurs qui a eu le dernier mot (0-3).

Le match démarre tranquillement. Les deux équipes s'observent sans prendre trop de risques. Si West Ham cherchait à enchaîner une deuxième victoire consécutive et surtout une première à domicile, les Spurs, eux, voulaient rebondir après leur défaite face à Bournemouth (1-0) lors de la dernière journée avant la trêve internationale.

Les Hammers se procurent les meilleures occasions en première période, notamment grâce aux centres tranchants d'El Hadj Malick Diouf, fidèle à son habitude. Mais Thomas Frank peut compter sur la solidité de sa défense pour rejoindre les vestiaires sans encaisser de but.

Un but de Sarr et les Spurs prennent le large

De retour des vestiaires, les coéquipiers de Pape Matar Sarr reviennent avec plus d'intensité, déterminés à aller chercher la victoire et à ne surtout pas prendre le risque de se faire distancer dans la course au titre.

Sur un corner bien frappé par la recrue Xavi Simons, Pape Matar Sarr, esseulé au second poteau, conclut de la tête sans laisser la moindre chance à Mads Hermansen (0-1).

C'est le début de la chute pour les Hammers, qui ne se relèveront pas. Lucas Bergvall et Van de Ven alourdissent la marque, portant le score final à 3-0 en faveur des Spurs.

Tottenham gère ensuite tranquillement son avance face à une équipe de West Ham résignée.

Pape Matar Sarr remporte ainsi son pari face à El Hadj Malick Diouf, qui lui doit désormais un déjeuner chez le latéral gauche des Hammers. Ce pari, lancé à la fin du dernier rassemblement des Lions, stipulait que le vainqueur du match choisirait le repas. On verra quel plat le milieu de terrain sénégalais décidera de commander.