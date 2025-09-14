Algérie: Hausse de plus de 42% des exportations à partir du Port d'Alger au 2e trimestre 2025

ALGER — Les exportations à partir du Port d'Alger ont enregistré une hausse de plus de 42% au 2e trimestre 2025, comparativement à la même période de l'année précédente, grâce notamment à l'augmentation du trafic de marchandises embarquées hors hydrocarbures, selon le dernier bilan de l'Entreprise portuaire d'Alger (Epal).

Le tonnage des marchandises exportées est passé de 307.823 tonnes entre mars et juin 2024 à 438.668 tonnes sur la même période en 2025, soit une progression de 42,51%, précise la même source.

Hors hydrocarbures, les marchandises conteneurisées ont affiché une croissance de 31,69% au 2e trimestre, ajoute l'Epal.

Parallèlement, le trafic des marchandises débarquées a augmenté de 15,99% par rapport au 2e trimestre 2024, passant de 1,703 million de tonnes à 1,976 million de tonnes, en raison notamment de l'importation en grand nombre d'ovins destinés au sacrifice de l'Aïd El-Adha.

Baisse sensible du séjour à quai

Ainsi, le trafic global des marchandises traitées par l'Epal a atteint 2,414 millions de tonnes au 2e trimestre 2025, contre 2,011 millions de tonnes un an plus tôt, soit une croissance de 20%.

La période mars-juin 2025 a également été marquée par une forte affluence de voyageurs, avec un total de 79.356 passagers contre 56.737 au 2e trimestre 2024, représentant une progression de 39,87%, expliquée notamment par les tarifs concurrentiels proposés par de nouvelles compagnies de transport maritime, souligne l'Epal.

Concernant le rendement portuaire, le séjour moyen des navires à quai a sensiblement baissé, passant de 4,49 jours au 2e trimestre 2024 à 3,44 jours durant la même période de 2025, soit une diminution de 1,05 jour.

Cette performance "témoigne de l'accélération des cadences de manutention de nos équipes ainsi que d'une gestion optimale de nos ressources, tant humaines que matérielles, notamment depuis le lancement en février 2025 du travail en continu (24h/24 et 7j/7), conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précise l'Epal dans son bilan.