Algérie: Des entreprises algériennes se réjouissent des opportunités offertes par l'IATF

ALGER — Des entreprises algériennes ayant participé à la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, se sont réjouies des opportunités offertes par cet important événement économique, qui leur a permis de conclure des partenariats stratégiques avec des entreprises de pays africains, contribuant ainsi à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés du continent.

Dans des déclarations à l'APS, les responsables de ces entreprises ont souligné que cette édition avait donné une forte impulsion au processus d'intégration des entreprises algériennes dans leur environnement continental, en favorisant leur ouverture sur de nouveaux marchés et en étendant leurs domaines de coopération.

Dans ce cadre, le PDG du Groupe public d'études d'infrastructures, de contrôle et d'assistance (GEICA), M. Ahmed Souilem, a indiqué que les accords signés par les différentes filiales du groupe lors de cette quatrième édition permettront un échange d'expertises dans les domaines technique et scientifique et la participation aux appels d'offres internationaux qui seront lancés par des pays africains comme la Guinée, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le groupe qui opère déjà sur les marchés mauritanien, tchadien et congolais.

Il a ajouté que les capacités de financement par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) augmenteront les chances d'expansion du groupe vers d'autres pays africains.

Deux filiales du groupe GEICA, à savoir le Laboratoire central des travaux publics (LCTP) et la Société algérienne d'études d'infrastructures (SAETI) ont signé, mercredi dernier, deux accords de partenariat d'une valeur de deux (2) millions de dollars chacun avec le groupe guinéen Baling.

Pour sa part, le Directeur général adjoint du groupe Iris, M. Djamel Guidoum, a affirmé que cette édition avait permis de "faire découvrir les produits algériens aux opérateurs économiques africains".

Grâce à son climat d'investissement encourageant et à son cadre législatif favorable, l'Algérie ne peut que renforcer sa position de leader en Afrique, a estimé M. Guidoum, soulignant l'importance du contrat signé par le groupe lors de la foire pour l'exportation d'équipements électroménagers vers le Zimbabwe d'une valeur de 50 millions de dollars.

Le chargé de communication du Groupe agroalimentaire LaBelle, M. Aymen Debbah, a, quant lui, précisé que la foire avait permis au groupe de rencontrer de nouveaux partenaires du continent, donnant lieu à la conclusion d'un accord commercial d'une valeur de 200 millions de dollars avec la société ougandaise Jaber.

L'IATF a aussi permis au groupe de renforcer sa position sur le marché africain et d'étendre son activité au-delà des pays du Sahel, conformément à la politique de l'Etat visant à diversifier les sources de revenus et à valoriser les exportations hors hydrocarbures, a-t-il affirmé.

La quatrième édition de la foire n'a pas profité uniquement aux groupes industriels et aux grandes entreprises, mais a également bénéficié aux micro-entreprises et aux start-up.

A cet égard, l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) a fait savoir que sept (7) femmes entrepreneures bénéficiant du soutien de l'agence ont pu conclure des marchés dans le cadre de la foire.

Ces marchés, allant de 30.000 dollars à 3 millions de dollars, concernent l'exportation de produits cosmétiques naturels, d'uniformes, de gâteaux traditionnels et d'autres produits d'artisanat vers le Mali, l'Ethiopie, le Niger, la Mauritanie, le Lesotho et le Nigeria.

Selon l'agence, ces résultats mettent en évidence "la capacité de la femme au foyer et de la femme rurale à relever le défi de la compétitivité sur le marché national et à l'extérieur" et "son rôle dans le renforcement de l'entrepreneuriat, en tant que principal levier de l'intégration africaine".

De leur côté, les entreprises africaines participantes ont salué les acquis réalisés par la foire, notamment à travers l'interconnexion du tissu économique de différents pays du continent, la mise en avant de leur complémentarité fructueuse et l'exploration des possibilités de coopération avec les entreprises algériennes.

Dans ce cadre, le Directeur exécutif chargé du développement des petites et moyennes entreprises et de la promotion des exportations au sein du Conseil de promotion et de développement des investissements de la Namibie, M. Peter Shivute, a affirmé, dans une déclaration à l'APS, que son pays considère l'Algérie comme un partenaire central dans plusieurs domaines, soulignant que l'IATF 2025 a jeté des bases solides à même de préparer le terrain à la conclusion d'accords concrets entre les deux parties dans un avenir proche.

Il a indiqué que les rencontres entre la délégation namibienne et nombre d'opérateurs économiques algériens, lors de cette foire, ont été "fructueuses". Elles ont permis d'explorer des domaines d'intérêt prioritaires pour les deux parties, a-t-il dit.

Le responsable namibien a en outre affirmé que les contacts en vue de l'établissement de partenariats "ne s'arrêteront pas avec la clôture de la foire", mais seront maintenus à travers les institutions gouvernementales concernées, ainsi que par le biais de l'ambassade namibienne en Algérie, soulignant la volonté de son pays d'attirer des investissements dans les secteurs des mines, des matériaux de construction, de la production de sacs plastiques et de l'énergie.