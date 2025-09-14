Algérie: Amener d'autres pays à reconnaître l'Etat de Palestine, une priorité absolue

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a affirmé, samedi à Alger, qu'amener d'autres pays à reconnaître l'Etat de Palestine était "une priorité absolue".

Animant une conférence de presse au siège du ministère, M. Attaf a souligné que "la priorité actuelle pour les Palestiniens est d'obtenir la reconnaissance de leur Etat", évoquant les progrès obtenus en la matière avec l'annonce par plusieurs pays, à l'instar du Canada, de l'Australie, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Nouvelle-Zélande, de leur intention de reconnaître l'Etat de Palestine durant le mois en cours.

Quant à la possibilité de soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution endossant la Déclaration de New York sur la mise en oeuvre de la solution à deux Etats et l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, M. Attaf a expliqué qu'au regard de la donne internationale, le travail est axé sur la nécessité de parvenir à la solution à deux Etats avec l'établissement d'un Etat palestinien indépendant.

Concernant la position de l'Algérie suite à l'agression sioniste contre le Qatar, M. Attaf a déclaré : "Nous avons pris l'initiative de demander au Conseil de sécurité de tenir (une réunion) et nous avons exprimé notre position suite à cette odieuse agression contre l'Etat du Qatar frère".

"Nous avons également exprimé notre position dans le communiqué clair publié juste après cette agression par l'occupant", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que le communiqué du Conseil de sécurité condamnant l'agression sioniste sur Doha a été adopté grâce à "l'insistance de l'Algérie".

Le ministre d'Etat a, par ailleurs, annoncé une prochaine visite officielle du président de la République du Burundi en Algérie, affirmant que "les relations entre l'Algérie et le Burundi sont au beau fixe".

La participation du Premier ministre burundais à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, témoigne, a-t-il dit, de "l'intérêt porté par le Burundi à l'accueil de cet événement par l'Algérie".

Attaf a, par là même, rappelé la visite qu'il a effectuée, l'année dernière, au Burundi, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la préparation des élections au sein de l'Union africaine, soulignant qu'"un accueil exceptionnel lui avait été réservé à cette occasion".