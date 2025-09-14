Afrique: Hand/CAN (U19 féminin) - L'Egypte sacrée devant la Guinée (25-22)

ORAN — La sélection égyptienne de handball U19 filles a remporté le trophée de la 32ème édition du Championnat d'Afrique des nations de la catégorie, en s'imposant devant son homologue guinéenne sur le score de 25-22 (mi-temps: 11-12) en finale disputée samedi à la salle omnisports du complexe sportif Miloud Hadefi d'Oran.

La première mi-temps de la rencontre s'est achevée sur un léger avantage de la Guinée (12-11). Cette période a été caractérisée par un engagement intense des deux équipes, les Guinéennes gardant l'ascendant avec un but d'écart.

La seconde période a été marquée par une grande rivalité entre les deux équipes, jusqu'au dernier quart d'heure où les Egyptiennes sont parvenues à prendre l'avantage, pour finalement s'imposer sur le score de 25 à 22.

Le match de la finale de cette compétition a été marqué par la présence du président de la Confédération africaine de handball (CAHB,) Mansourou Aremou, du président de la Fédération algérienne de handball (FAHB) Mourad Boussebt et des autorités locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La troisième place du podium est revenue à la sélection angolaise, vainqueur devant la Tunisie 26-22, en match de classement disputé plus tôt ce samedi.

Les quatre demi-finalistes de ce Championnat représenteront l'Afrique au prochain Mondial prévu en 2026.

Cette 32ème édition du Championnat d'Afrique des nations de handball féminin U19 a réuni durant une semaine à Oran onze pays: le Mali, l'Egypte, la Tunisie, la RD Congo, la Guinée, le Burkina Faso, l'Angola, le Kenya, la Cote d'Ivoire, la Zambie et l'Algérie (pays organisateur).

Déclarations à l'issue du match de la final remporté par la sélection égyptienne

- L'entraîneur de l'Egypte, Hilmy Mosbah Mohamed : "Je suis très heureux de ce premier titre de la sélection égyptienne au Championnat d'Afrique des Nations U19. Les joueuses ont fourni d'énormes efforts tout au long de la compétition, disputant quatre matchs d'affilée face à une rude concurrence des autres équipes africaines".

"C'est le premier titre africain dans cette catégorie pour la Fédération égyptienne de handball. La compétition a été relevée avec la présence de nations expérimentées comme l'Algérie, la Tunisie, la Guinée et l'Angola", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que "le prochain défi sera de représenter dignement l'Afrique au Championnat du monde 2026, aux côtés de la Tunisie, de l'Angola et de la Guinée. Nous viserons une place honorable dans le classement mondial".

- La joueuse Malak Omar : "Nous sommes très heureuses de ce sacre. Nous étions menées durant toute la première mi-temps de la finale et ce n'est qu'à la moitié de la seconde période que nous avons réussi à prendre l'avantage. Nous avons ensuite maintenu un écart de trois buts jusqu'au coup de sifflet final. Je remercie toutes mes coéquipières pour les efforts fournis... et Dieu merci pour ce titre".

- La joueuse Joudy Walid : "Merci à toutes les joueuses et au staff technique pour ce qu'ils ont donné afin de remporter ce trophée, une première pour l'Egypte dans cette catégorie. Nous avons affronté des équipes solides et su gérer la compétition malgré la fatigue, puisque nous avons enchaîné quatre matchs de suite. Dieu merci, nous avons fini par décrocher ce titre africain".